İhlas Haber Ajansı'nın haberi ses getirince yardım kampanyası başladı - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı'nın haberi ses getirince yardım kampanyası başladı

01.12.2020 17:02
İhlas Haber Ajansı'nın haberi ses getirince yardım kampanyası başladı, System.String[]

Kastamonu'da böbreklerinde ortaya çıkan tümöre karşı verdiği yaşam mücadelesinde tüp bebek sahibi olması tavsiye edilen Bahriye Çamyaran Erol için yardım kampanyası başlatıldı.

Kastamonu'da böbreklerinde ortaya çıkan tümöre karşı verdiği yaşam mücadelesinde tüp bebek sahibi olması tavsiye edilen Bahriye Çamyaran Erol için yardım kampanyası başlatıldı.

Kastamonu'da çocukluk döneminde Serebral Palsi hasatlığına yakalanan, 8 yıl önce de lösemi hastalığını yenen yüzde 80 bedensel engelli Bahriye Çamyaran Erol (42), son olarak böbreklerinde ortaya çıkan tümöre karşı yaşam savaşını sürdürüyor. Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden bir çocuk annesi Bahriye Çamyaran Erol'a yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü Bolu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, tüp bebek sahibi olması tavsiye etti. Yaşadığı hastalıklardan ötürü yumurta rezervinde azalma olan ve normal koşullarla hamile kalamayan Bahriye Erol, gerekli olan tüp bebek tedavisi için hayırseverlerin yardımlarını beklediğini açıkladı. İhlas Haber Ajansı tarafından yardım talebi kamuoyuna duyuran Erol için harekete geçen Kastamonu Valiliği, yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bir banka şubesinden yardım hesabının açıldığı, hayırseverlerin desteklerinin beklendiği açıklandı.

"NORMAL HAMİLELİK OLMADIĞI İÇİN TÜP BEBEK YAPILMASI GEREKİYOR"

Tüp bebek sahibi olabilmek için maliyeti karşılayamadığını söyleyen Bahriye Çamyaran Erol, "Normal hamilelik olmadığı için tüp bebek yapılması gerekiyor denildi. Tüp bebek sahibi olabilmem içinde olan maliyeti ben karşılayamıyorum. Ben, hayatımı idame ettirebilmem için, hayatta kalabilmek için yardım talebim var. Bu hayatı sürdürebilmek için bu hamileliğe ihtiyacım var. Aksi taktirde tüp bebek sahibi olamazsam bu hayatı sürdüremeyeceğim. En kısa zamanda 6 ay veya 1 yıl içerisinde böbreklerim alınacak. Bu yüzden benimde başka çarem kalmadı. Yaşamak için bu tüp bebeğe ihtiyacım var. Hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı'nın haberi ses getirince yardım kampanyası başladı
İhlas Haber Ajansı'nın haberi ses getirince yardım kampanyası başladı

Esentepe Mahallesi, İhlas Haber Ajansı, Kastamonu, Tüp Bebek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhlas Haber Ajansı'nın haberi ses getirince yardım kampanyası başladı - Son Dakika


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