Mustafa Biçer kimdir?

2010 yılına iletişim fakültesine başladığında saha da aktif görev alan Mustafa Biçer İhlas Haber Ajansı'nda çok sayıda önemli habere imza attı. Ödüllü gazeteci de olan Mustafa Biçer hayatı ve biyografisi hakkında detaylar merak edilen başarılı gazeteciyi mercek altına alıyoruz.

GAZETECİ MUSTAFA BİÇER KİMDİR?

1989 yılında Üsküdar- İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ataşehir'de okudu.2010 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde hayali olan gazetecilik eğitimine başladı. Yatay geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2014 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında İhlas Haber Ajansı'nda polis-adliye muhabiri olarak 10 yıl çalıştı.

Mustafa Biçer 2020 yılında İhlas Haber Ajansı Anadolu Yakası Bölge Müdürü oldu. Birçok ödülü olan başaralı Gazeteci Mustafa Biçer evlidir.