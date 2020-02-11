İhlas Holding çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

İhlas Holding çalışanları kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek verdi.



Kızılay'ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına İhlas Holding çalışanları destek verdi. Kızılay tarafınca Holding binasında kurulan alana başvuran çalışanlar kan bağışında bulundu. Kan vermek için başvuran çalışanlar ilk olarak form doldurdu, ardından kan vermeye uygun olanlardan Kızılay ekipleri tarafından kan alımı gerçekleştirildi.



Kan bağışına destek kampanyasında kan bağışlayan İhlas Holding çalışanlarından Cemil Ceyhan Aral, "Uzun yıllar kan bağışında bulunuyordum. İstanbul'da meydanlarda kurulan mobil kan verme merkezlerine gittim, yoğunluklar vardı. Burada holding binasında bu kampanyanın gerçekleşmesi oldukça iyi oldu. Kan vermek dinimizce de uygun olan bir durum. İnsanlığa faydalı olmak için kan vermek gerekli. Sağlık için ve insanlara fayda sağlamak için kan vermeliyiz" dedi.



İhlas Holding binasında bulunan sağlık merkezinde görev yapan Mehmet Damarlı ise "İhlas Holding çalışanları olarak maddi manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Kanımızla destek veriyoruz. Kızılay'a kan vermek çok önemlidir, ileride bir gün bizimde ihtiyacımız olacağını düşünerek kan vermeliyiz" diye konuştu.



Kan bağışı merkezi, bugün saat 16.30'a kadar bağışçılara açık olacak. - İSTANBUL