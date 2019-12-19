İhlas İzmir yönetiminde bayrak değişimi - Son Dakika
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İhlas İzmir yönetiminde bayrak değişimi

6 saat önce

İzmir'de yaklaşık 9 yıl İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğü görevini sürdüren Naci Koç, bayrağı İhlas Ofisler Koordinatörü Erhan Arslan'a devretti.

İhlas İzmir yönetiminde bayrak değişimi, System.String[]

İzmir'de yaklaşık 9 yıl İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğü görevini sürdüren Naci Koç, bayrağı İhlas Ofisler Koordinatörü Erhan Arslan'a devretti.


Görev değişimi nedeniyle İzmir'de birlik beraberlik yemeği düzenlendi. Programa İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz da katıldı. Korkusuz, Naci Koç'un 33 yıldır İhlas ailesine hizmet verdiğini söyledi. Koç'un İhlas Pazarlamanın istişare kurulunda faaliyetlerine devam edeceğini belirten Korkusuz, "Hepimize her zaman altın öğütler vermiş olan, fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Naci ağabeyimizin organizasyondaki operasyonel görevlerinden emekli olup, ağabeylik görevlerinde yeni bir sayfayı açıyoruz. İnşallah biz de onun devrettiği bayrağı da İzmir ekibiyle birlikte en iyi şekilde temsil eder, İhlas'ın da hak ettiği yerlere ulaşmasında bunu iyi bir adım olarak kullanırız. Kendisinin 33 yıldır İhlas ailesindeki gayreti hepimize ışık oluşturan bir gayrettir. Allah bizi de utandırmasın. İnşallah Naci ağabeyden de yeni çalışma temposu içerisinde istifade etmeye, fikirlerini almaya devam edeceğiz. Bundan sonra İhlas Pazarlama'nın istişare kurulunda faaliyetine devam edecek. Biraz hüzünlüyüz, biraz mutluyuz. Allah böyle ayrılıklar, böyle emeklilikler nasip etsin. En güzeli de bu, severek ayrılmak" dedi.


"2020'de İzmir'den beklentimiz yüksek"


Korkusuz, İzmir'in kendi klasmanlarında en yukarıda olan bölgelerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Sene sonuna çok az bir zaman kaldı ama ligin tepesinde bir yerde bitireceğine eminiz. Büyük bir çıkış ve gelişim içerisinde. İhlas'ı çok iyi temsil edip, İhlas bayrağını en iyi yerde dalgalandırma hedefimize uygun hareket ediyorlar. Bizim, genç kardeşimiz Erhan'dan da beklentimiz layık olduğumuz şekilde büyüyüp, güzel temsil ederek İzmir'i 2020'nin de şampiyon bölgesi olmasına ön ayak olmasıdır. 2020 yılında hem Türkiye çapında beklentimiz yüksek, Türkiye'nin yıldız bölgesi İzmir'den de beklentimiz yüksek" şeklinde konuştu.


"Arkadaşlarımın teveccühüne teşekkür ederim"


Görevi Erhan Arslan'a devreden Naci Koç ise, "Adalet varsa bir yerde orada başarı kesin vardır. Adalet yoksa orada başarı olmaz, dostluk da olmaz. Bir yöneticinin öncelikle dikkat etmesi gereken şey bu olmalı bence. Yanlış anlaşılmasın biz bunu başardık demiyoruz. Bunu başarma arzusu ve isteği içinde olmak da güzel bir şey. Burada çalışan binlerce kişiden sadece birisiyim, özelliğim yok, sıradan bir insanım. Arkadaşlarımın teveccühüne ve hakkımdaki iyi düşüncelerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğüne getirilen Erhan Arslan da, "Yıllardır çalıştığım kurumumuzda bu bayrağı en iyi şekilde temsil edeceğim. Büyüğümüz olan Naci ağabeyimizin bilgilerinden de istifade etmeye devam edeceğim" dedi.


Birlik beraberlik yemeğine ayrıca Ofislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Özaydın, Servisler İzmir Koordinatörü Mustafa Gürel, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, İhlas Pazarlama İzmir Bölge Koordinatörü Selman Fehim Gündoğan ve ofis müdürleri katıldı. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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