İhlas Koleji Mezunu Mete Gazoz'a Büyük Onur

Dünya Okçuluk Federasyonu'nun 2018'in Enlerini belirlediği organizasyonda İhlas Koleji mezunu milli okçu Mete Gazoz'a iki ödül birden geldi.

Dünya Okçuluk Federasyonu'nun 2018'in Enlerini belirlediği organizasyonda İhlas Koleji mezunu milli okçu Mete Gazoz'a iki ödül birden geldi.



Federasyonun jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Gazoz, "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu" ilan edildi. Gazoz ayrıca yine Dünya Okçuluk Federasyonu'nun internet oylaması ile belirlediği yılın sporcusu dalında 2018 yılının Klasik Yay Erkekler'de en iyi sporcusu seçildi.



Elde ettiği başarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mete Gazoz, klasik yay erkeklerde en iyi erkek sporcu seçilmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek kendisine oy verenlere teşekkür etti.



Eski mezunları Mete Gazoz'u tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, dünya çapında bir sporcunun kendi okullarından mezun olduğu için mutlu olduklarını söyledi.



Gazoz'u derslerinde başarılı, aktif ve saygılı bir genç olarak tanımlayan Yeltekin, "Mete kabiliyeti ve sahip olduğu vasıflarıyla dünya çapında bir sporcu olacağının sinyallerini yıllar öncesinden vermeye başlamıştı. Rio Olimpiyatlarında göstermiş olduğu performansı tüm dünya tarafından alkışlanan milli sporcumuzun bu başarısı bizleri hiç şaşırtmadı. İhlas Eğitim Kurumları olarak böylesine özel bir sporcunun okullarımızdan mezun olmasının gururunu yaşarken yine okullarımızda eğitim hayatına devam eden kardeşi Melisa Gazoz'un da abisinin izinden güçlü adımlarla ilerlediğine şahit oluyoruz. İnanıyorum ki Melisa da abisi gibi okçuluk sporunda ülkemizi başarıyla temsil ederek değerli başarılara imza atacaktır" dedi. - İSTANBUL

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