Son Dakika Haberleri: İhlas Koleji'nden Resim Yarışması Birinciliği

İhlas Koleji'nden Resim Yarışması Birinciliği

38 dakika önce

İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen "Milletin Sesi Mehmet Akif" konulu resim yarışmasında Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu öğrencisi Hatice Nur Özalp birinci oldu.

İhlas Koleji'nden Resim Yarışması Birinciliği, System.String[]
İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen "Milletin Sesi Mehmet Akif" konulu resim yarışmasında Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu öğrencisi Hatice Nur Özalp birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" için düzenlenecek programların ana teması olarak belirlediği "Milletin Sesi Mehmet Akif" kapsamında Beylikdüzü ilçesinde yapılan yarışmayı Hatice Nur Özalp kazanmayı başardı.

Hatice Nur Özalp'in henüz üçüncü sınıfa gittiğini söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, "Üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve büyük önem verdiğimiz değerler eğitimi ile öğrencilerimizin vatan, millet ve bayrak konusundaki duyarlılığını arttırıyoruz. Bu sayede çok küçük yaşta olmasına rağmen İstiklal Marşımızın ruhunu özümseyerek bunu resmeden ve yarışmada birinci olan Hatice Nur Özalp bizleri fazlasıyla mutlu etti. Kendisini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

Özalp, Hatice Nur, İhlas, Güncel
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