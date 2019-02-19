Son Dakika Haberleri: İhlas Koleji'nden Siyer-i Nebi Yarışması

İhlas Koleji'nden Siyer-i Nebi Yarışması

38 dakika önce

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından "İki Cihan Güneşi Sevgili Peygamberim Siyer-i Nebi Yarışması" düzenlendi.

İhlas Koleji'nden Siyer-i Nebi Yarışması, System.String[]
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından "İki Cihan Güneşi Sevgili Peygamberim Siyer-i Nebi Yarışması" düzenlendi.

Ocak ayındaki ön eleme ile başlayan yarışma heyecanında Peygamber Efendimiz'in (sallallahü aleyhi ve sellem) hayatını okuyan öğrenciler sınava girerek finale kalmaya çalıştılar. Sınav sonuçlarına göre dereceye giren dokuz öğrenci finale kalarak üçerli grup oluşturdular. Kırk sorudan oluşan final mücadelesinde Alperen Aktürk, Ahmet Faruk Uğurluoğlu ve Mustafa Necati Yazıcı'dan oluşan grup tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu.

Yarışmanın sonunda bir konuşma yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sıddık Arvas, Mirac mucizesinden bahsederek beş vakit namazın Mirac Gecesi'nde farz olduğunu söyleyip Peygamber Efendimiz'in (sallallahü aleyhi ve sellem) büyüklüğünü anlatarak böylesine güzel bir organizasyonu yapan ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yarışmanın sonunda okul müdürü Hakkı Okur tüm yarışmacılara Hakikat Kitapevi'nden birer kitap seti ve Kelime-i Tevhid tablosu hediye etti. Başta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi olmak üzere yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Okur, "Peygamber Efendimiz'in (sallallahü aleyhi ve sellem) hayatını okuyup öğrenen ve yarışmayı büyük bir başarıyla neticelendiren tüm öğrencilerimi ve soruların hepsini doğru cevaplayarak birinci olan grubumuzu tebrik ediyorum. Birinci olan grubumuz verdiğimiz hediyelerin yanı sıra Prof. Dr. Ramazan Ayvallı ile bir yemek organizasyonunda buluşacaklar. Onlar için değerli ve unutulmaz bir hatıra olacağına inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

Marmara, İhlas, Güncel
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