İhlas Koleji öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya'dan üç madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor İhlas Koleji öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya'dan üç madalya - Son Dakika Spor

İhlas Koleji öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya'dan üç madalya

6 saat önce

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya, Kocaeli'de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Marmara Bölge Yarışmaları'nda, 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı.

İhlas Koleji öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya'dan üç madalya, System.String[]

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya, Kocaeli'de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Marmara Bölge Yarışmaları'nda, 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı.


Kocaeli Olimpik Yüzme Salonu'nda 30 ilden 500'e yakın sporcunun katıldığı yarışmalarda Bere Kayra Sarıkaya, 100 metre Sırtüstünde 2. olarak gümüş madalya kazandı. Sarıkaya daha sonra katıldığı 200 Metre Karışık ve 200 Metre Sırtüstü kategorilerinde de üçüncü oldu.


Müsabakaları üç madalya ile kapatan Sarıkaya elde etmiş olduğu derecelerle Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını kazandı.


İhlas Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Şenol Özkan, öncelikli olarak Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'na katılacak dereceyi elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Yarışmalar öncesi Bera'nın bir rahatsızlığı olduğunu dile getiren Özkan, "Öğrencimiz müsabakalar öncesi hastalandı ve büyük bir özveri ile yarışmalara katıldı. Normal derecelerinin en az 5, 6 saniye altında yüzmüş olsa da Türkiye Şampiyonası'na katılmak için gerekli olan sonucu aldı. Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.


İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin'de yaptığı açıklamada Bera Kayra Sarıkaya'nın İhlas Kolejini her şampiyonada en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayarak, "Bera'nın elemeleri geçerek Türkiye Şampiyonası'na katılacak olması bizleri çok mutlu etti. Bugüne kadar ki şampiyonlukları ile Mersin'de de birinciliğin en güçlü adayı olacağından hiçbir şüphem yok. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sarıkaya, Kocaeli, İhlas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:19 Kaynak: İHA
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