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İhlas Koleji öğrencisi güreşte İstanbul birincisi

6 saat önce

Bahçelievler Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Taş, Okullar Arası İstanbul Greko-Romen Güreş Turnuvası'nda İstanbul birincisi oldu.

İhlas Koleji öğrencisi güreşte İstanbul birincisi, System.String[]

Bahçelievler Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Taş, Okullar Arası İstanbul Greko-Romen Güreş Turnuvası'nda İstanbul birincisi oldu.


Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Furkan Taş 77 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliğe uzandı. Aynı zamanda milli takımda da yer alan Furkan Taş geçtiğimiz yıl Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Greko Romen Güreş Şampiyonası'nda elde etmiş olduğu dünya üçüncülüğü ile dikkatleri çekmişti. Başarılarını devam ettiren Taş, hedefinin milli takımda yer alarak uluslararası şampiyonalarda ülkemiz adına iyi dereceler almak olduğunu ve bunun için çok çalıştığını söyledi.


Furkan Taş'ı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, kendisine bundan sonraki turnuvalarda başarılar diledi. Başarılı sporculara her zaman kapılarının açık olduğunu ifade eden Yeltekin, "Okullarımızda milli takımlarda yer alarak ülkemizi temsil eden sporcularımız var. Onlar ülkemizin sporuna hizmet ederlerken yaşıtlarına da örnek olarak spora özendiriyorlar. Okul bünyemizde kurduğumuz kulüplerimizde gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
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