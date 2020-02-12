İhlas Koleji öğrencisi Türkiye Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika
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İhlas Koleji öğrencisi Türkiye Şampiyonası'na katılacak

6 saat önce

Balıkesir'de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup müsabakalarında Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çelik 85-100 kg kategorisinde üçüncü oldu.

İhlas Koleji öğrencisi Türkiye Şampiyonası'na katılacak, System.String[]

Balıkesir'de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup müsabakalarında Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çelik 85-100 kg kategorisinde üçüncü oldu.


Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç gün boyunca süren ve 20 ilden 276 sporcunun katıldığı müsabakalarda ilk üçe girmeyi başaran Çelik böylece 06-08 Mart tarihleri arasında Tokat'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını kazandı.


Müsabakaların ardından konuşan İhlas Koleji Beden Eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda Muhammed Emin Çelik'in antrenörlüğü yapan Şenol Özkan, öğrencisinin mücadelesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Çelik'in kazandığı İstanbul şampiyonluğunun ardından hedef büyüttüklerini açıklayan Özkan, "Öğrencimiz çok gayret göstererek Türkiye Şampiyonası için gerekli dereceyi elde etti. Kendisinden Tokat'ta yapılacak olan şampiyonada derece bekliyorum" dedi.


Muhammed Emin Çelik'i tebrik eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, öğrencisine Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. İhlas Koleji'nin her platformda en iyi şekilde temsil edildiğine vurgu yapan Yeltekin, "Öğrencilerimiz gerek sportif gerekse akademik alanlarda okullarımızı en iyi şekilde temsil ederek başarılar kazanıyorlar. Bu başarıların devamını sağlamak için biz de onları destekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
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