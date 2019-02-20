İhlas Koleji Projesi Tübitak Elemelerinde

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmed Selim Ekinci ve Metin Şar'ın hazırladıkları "Avrupa'da Türk Modası" isimli proje bölge seçmelerine finalist olarak...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmed Selim Ekinci ve Metin Şar'ın hazırladıkları "Avrupa'da Türk Modası" isimli proje bölge seçmelerine finalist olarak davet edildi.



TÜBİTAK tarafından davet alan proje İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılacak olan sergide bir hafta sergilendikten sonra bölge elemeleri kapsamında jüri tarafından değerlendirilecek.



Danışmanlığını okulun tarih öğretmenlerinden Arif Hikmet Karaman'ın yaptığı ve tam adı "Avrupa'da Türk Modası: "Turquerie" Akımının Tarihi ve Gelişimi ve Batı Kültürü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi" olan projede Avrupa ve Türklerin tarih sahnesindeki ilişkilerine farklı bir bakış açısı getiriliyor.



"Avrupa ve Türklerin ilişkilerinin sadece savaş ve barıştan ibaret değil"



Projeleri hakkında bilgi veren öğrenciler Ahmed Selim Ekinci ve Metin Şar Avrupa ve Türklerin ilişkilerinin sadece savaş ve barıştan ibaret olmadığını göstermeyi amaçladıklarını söylediler. Türk modasının 18. yy.'da Paris sokaklarını adeta Türk mahallerinden biri haline getirdiğini söyleyen Ekinci ve Şar, "Fransızların Turquerie dediği Türk modası, Avrupa'yı mimaride, sanatta, modada ve daha birçok alanda etkiledi. Biz genelde savaş başlıkları altında okuduğumuz Türk-Avrupa etkileşiminin sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanlarda da olduğunu anlatıyoruz" dediler. Konu hakkında kırka yakın kaynaktan bilgi topladıklarını söyleyen Ekinci ve Şar, elde ettikleri bilgiler ile bu ilginç konuya ışık tutacaklarını ifade ettiler.



"Bölge seçmelerine davet edilen projemizin mimarlarını tebrik ediyorum"



TÜBİTAK proje yarışmalarına her zaman önem verdiklerini ifade eden okul müdürü Murat Demir, "Bölge seçmelerine davet edilen projemizin mimarlarını tebrik ediyorum. Ayrıca bu yarışma için proje hazırlayan ancak davet edilmeyen proje sahibi öğrencilerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Projemiz bir hafta sergilendikten sonra değerlendirilmeye alınacak" dedi.



Bedri Yeltekin "Öğrencilerimizi teşvik ederek proje yarışmalarına iştirak etmelerini sağlıyoruz"



TÜBİTAK'ın düzenlediği projelerde önemli dereceler aldıklarını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, "İhlas Kolejinden geçtiğimiz yıl mezun olan Ercüment Yavuz bu yarışmada Türkiye ikinciliği elde etmişti. Yine mezunlarımızdan Emre Kılıç ve Yusuf Bahadır Kılıçarslan TÜBİTAK tarafından düzenlenen 25. Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda altın madalya kazandılar. Ayrıca öğrencilerimizi teşvik ederek proje yarışmalarına iştirak etmelerini sağlıyoruz. Bu yıl da hazırladıkları ilgi çekici projeleriyle bölge seçmelerine katılacak olan Ahmed Selim Ekinci ve Metin Şar'ın Türkiye finallerine kadar giderek dereceye gireceklerine inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

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