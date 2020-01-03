İhlas Kolejinde Bahçelievler'in tarihi anlatıldı - Son Dakika

İhlas Koleji'nde günümüzde İstanbul'un önemli yerleşim merkezlerinden biri haline gelen Bahçelievler'i anlatan "Bahçelievler'in 1500 Yıllık Tarihi" konulu program düzenlendi.



İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde düzenlenen programa Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcısı Helin Görgül, İhlas Koleji yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan öğrencilerden Ömer Faruk Meral, dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan İstanbul'un sayısız tarihe esere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Baktığımızda bu eserlerin çoğu birkaç ilçede toplanmış. Peki geri kalan ilçelerde hiç mi tarihi eser yok? Biz de bu sorudan yola çıkarak Bahçelievler'in tarihini araştırdık." dedi.



Araştırmaları boyunca Bahçelievler'de uzun yıllardır ikamet eden insanlarla röportajlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Meral, ayrıca Bahçelievler'de bulunan tarihi eserleri tespit ederek yerinde gördüklerini ve çekimler yaptıklarını, 1600 yıllık Çobançeşme Köprüsü'nün kendilerini çok etkilediğini söyledi. Meral'in konuşmasının ardından Bahçelievler'in tarihi mekanlarından yapılan çekimler ve Bahçelievler sakinleri ile gerçekleştirilen röportajlar izleyicilere sunuldu.



Daha sonra kürsüye gelen Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Helin Görgül, programa katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. İstanbul'un kültürel mirası ve taşıdığı izlerle kadim bir merkez olduğuna vurgu yapan Görgül, Bahçelievler'inde bu değerli şehrin sürekli gelişen ve büyüyen bir ilçesi olduğunu söyledi. Görgül konuşmasının ardından programı hazırlayan öğrenciler ve İhlas Koleji yöneticileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, programın hazırlanmasında öğrencilerin büyük emek sarf ettiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimiz İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkarak, yaşadıkları merkezin tarihi geçmişini araştırdılar ve bizlere sundular. Öğretmenlerinin eşliğinde hazırladıkları projede mekanların çekimlerini yaptılar ve röportajlar gerçekleştirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL