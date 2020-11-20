İhlas Mağazası 89. şubesi Kadıköy'de düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika

İhlas Mağazası 89. şubesi Kadıköy'de düzenlenen törenle açıldı

20.11.2020 15:31

İhlas Mağazası 89. şubesi Kadıköy'de düzenlenen törenle açıldı.

İhlas Mağazası 89. şubesi Kadıköy'de düzenlenen törenle açıldı. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Yıl sonuna kadar 100, 2021 yılı sonuna kadar da 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

İhlas Mağazası 89. şubesi Kadıköy Fikirtepe'de düzenlenen törenle açıldı. Mağaza, kesilen kurdelenin ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

İhlas Pazarlama'ya ait mağazaların Kadıköy şubesi için bugün açılış töreni düzenlendi. Törene İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir ile mağaza yetkilileri katıldı. Fikirtepe'de açılan mağaza ile İhlas Mağazası toplamda 89'uncu şubeye ulaştı.

"Yıl sonuna kadar 100, 2021 yılı sonuna kadar da 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz"

Açılışta konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Bugün 89'uncu mağazamızı açıyoruz. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar 100, 2021 yılı sonuna kadar da 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Söz verdiğimiz gibi İhlas bayrağını yurdun her yerinde layık olduğu yere taşımak, dikmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hedeflerimiz mağazacılık konusunda hak ettiğimiz, layık olduğumuz yere hızla ulaşmak. İnsanlarımızın güvenle alışveriş yaptığı, huzurla ödemelerini yaptığı çok güzel bir mağazacılık konseptini hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz. Henüz yolumuzun başlarındayız. Çok uzun ama bir o kadar da keyifli bir yolculuk olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir ise, "İstanbul Anadolu Bölge olarak Türkiye genelinde genel müdürümüzün de belirttiği üzere 89'uncu mağazayla katılım sağlamış bulunuyoruz. Tabii mağazacılık yeni konseptiyle perakende önemli bir yer dolduracak ve bu açılışlarımız devam edecek inşallah" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Mağazası 89. şubesi Kadıköy'de düzenlenen törenle açıldı
İhlas Mağazası 89. şubesi Kadıköy'de düzenlenen törenle açıldı
İhlas Mağazası 89. şubesi Kadıköy'de düzenlenen törenle açıldı
İhlas Mağazası 89. şubesi Kadıköy'de düzenlenen törenle açıldı

Fikirtepe, İstanbul, Kadıköy, İhlas, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İhlas Mağazası 89. şubesi Kadıköy'de düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika


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