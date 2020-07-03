İhlas Mağazası Antalya'da ilk şubesini açtı - Son Dakika

İhlas Mağazası Antalya'da ilk şubesini açtı

İhlas Mağazası, Antalya'daki ilk şubesinin açılışını dualarla gerçekleştirdi.

İhlas Mağazası, Antalya'daki ilk şubesinin açılışını dualarla gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin çeşitli illerinde çok sayıda şubesi bulunan İhlas Mağazası, Antalya'daki ilk şubesini ise 100. Yıl Caddesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde açtı. Açılış törenine Antalya Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Nihat Karataş, yöneticiler, çalışanlar ve müşteriler katıldı. Kurdeleyi kesen Karataş, mağazanın Antalya ve ilçelerde açılmaya devam edeceğini belirtti. Mağazanın hayırlı olması temennisinde bulunan Karataş, özgün içeriklerle müşterileri beklediklerini kaydetti. Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı'da açılış sonrası ziyaret ettiği İhlas Mağazası'nda Antalya Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Nihat Karataş tarafından karşılanıp ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.


Kurdele kesiminden sonra içeriye alınan müşterilerin ilk olarak ateşi ölçüldü, ardından da dezenfektan kullanmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Diğer yandan maskesi olmayan vatandaşlara da maske verildi. Mağazanın içerisinde seçili bütün markaların ürünlerinin satışı yapılacak. Aynı zamanda mağazanın içerisinde su arıtma sistemleri, klima, elektrikli ev aletleri, mutfak aletleri ve çeyiz eşyalarının da satışı gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

Türkiye, Karataş, Antalya, İhlas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhlas Mağazası Antalya'da ilk şubesini açtı - Son Dakika

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