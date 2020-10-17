İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika

İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı

İSTANBUL - İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı. Mağaza, kesilen kurdelenin ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

İhlas Pazarlamaya ait mağazaların Ümraniye şubesi için bugün açılış töreni düzenlendi. Törene İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir ile mağaza yetkilileri katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da tebrik mesajı göndererek mağazanın açılışını kutladı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı İstiklal Mahallesi Alemdağ Bulvarı üzerindeki mağazada, kurdele kesiminin ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

Mağazanın açılışında konuşan İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir; "İhlas Pazarlamamızın mağazacılıkta başlattığı yeni hamlelerin devamı olarak Ümraniye şubesini bugün açıyoruz. İhlas Pazarlama olarak sene başında 100 mağaza açma projemiz vardı. Bugün 78'inci mağazamızı Ümraniye'de açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımlar artarak devam edecek. Yeni dönemde hareketli olan yerler, merkezi yerler tercihimiz oluyor. Vatandaşların en avantajlı yollardan ürünleri temin edecekleri adresler olacak buralar. Şu anda da mağazacılıkta çok iddialı bir dönemdeyiz. İnşallah merkezi yerlerde yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi.