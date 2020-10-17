İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika

İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı

17.10.2020 19:38

İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı.

İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı

İSTANBUL - İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı. Mağaza, kesilen kurdelenin ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

İhlas Pazarlamaya ait mağazaların Ümraniye şubesi için bugün açılış töreni düzenlendi. Törene İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir ile mağaza yetkilileri katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da tebrik mesajı göndererek mağazanın açılışını kutladı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı İstiklal Mahallesi Alemdağ Bulvarı üzerindeki mağazada, kurdele kesiminin ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

Mağazanın açılışında konuşan İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir; "İhlas Pazarlamamızın mağazacılıkta başlattığı yeni hamlelerin devamı olarak Ümraniye şubesini bugün açıyoruz. İhlas Pazarlama olarak sene başında 100 mağaza açma projemiz vardı. Bugün 78'inci mağazamızı Ümraniye'de açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımlar artarak devam edecek. Yeni dönemde hareketli olan yerler, merkezi yerler tercihimiz oluyor. Vatandaşların en avantajlı yollardan ürünleri temin edecekleri adresler olacak buralar. Şu anda da mağazacılıkta çok iddialı bir dönemdeyiz. İnşallah merkezi yerlerde yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi.

İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı
İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı
İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı
İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı

Anadolu Yakası, Yusuf Özdemir, Ümraniye, İhlas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Bunalıma giren genç, tabancayla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Bunalıma giren genç, tabancayla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk         
16:27
Liverpool'lu Virgil van Dijk, Everton maçında sakatlandı! Akıllara Muslera geldi Liverpool'lu Virgil van Dijk, Everton maçında sakatlandı! Akıllara Muslera geldi         
16:07
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak         
20:44
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 19:56:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İhlas Mağazası Ümraniye şubesi düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei