İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a "Yılın Medya Yöneticisi" ödülü - Son Dakika

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a "Yılın Medya Yöneticisi" ödülü

22.02.2021 12:15
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a

Türkiye'nin prestijli haber dergileri arasında yer alan News Time-News Türk Dergileri ve bağlı bulunduğu medya grubu, medya sektöründe verdiği başarılı hizmetler ve mücadeleci kişiliği ile kamuoyunun takdirini kazanan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ı "Yılın Medya Yöneticisi" seçti.

Türkiye'nin prestijli haber dergileri arasında yer alan News Time-News Türk Dergileri ve bağlı bulunduğu medya grubu, medya sektöründe verdiği başarılı hizmetler ve mücadeleci kişiliği ile kamuoyunun takdirini kazanan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ı "Yılın Medya Yöneticisi" seçti.

Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl ödül töreni düzenlemeyen News Time-News Türk Dergileri, 2020 yılının "Altın Adamları" organizasyonunda ödül kazananlara, bu ödülleri makamlarında teslim etme kararı aldı. Bu kapsamda "Yılın Medya Yöneticisi" seçilen İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın ödülü de makamında takdim edildi. Ödül takdimi sırasında konuşan Batuhan Yaşar, "Özellikle ana fikrin Azerbaycan olması çok önemli. Gerçekten İhlas Medya Grubu bu noktada en tepede yer alanlardandı. Azerbaycan bizim için çok önemli. Karabağ Savaşı'nı başarı ile geride bıraktık ve zaferle ayrıldık. Burada Türkiye'nin de gerçekten büyük destekleri oldu. Bunun üzerine dikkat çekilmesi ve bu ödülün ana fikrinin de bu olması ve bizlerin de bu ödülü bu yüzden alması çok sevindirdi. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

2020 yılının "Altın Adamları" ödül töreninde "Yılın Muhabiri" seçilen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mevlüt Hasgül ise "Uzun yıllardır gazetecilik yapan büyüklerimizin yanında bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur ve motivasyon sağladı. Biz de ileriki günlerde çalışmalarımızı artırarak, daha büyük gayretle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a "Yılın Medya Yöneticisi" ödülünü takdim eden News Time-News Türk Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Amina Mirzayeva, "Bizim için Türkiye komşu ülke değil, biz kardeş ülkeyiz. Siz bizim savaşımıza çok destek oldunuz. Biz her zaman dediğimiz gibi iki kardeş ülkeyiz. Bir ananın iki oğluyuz. TGRT Haber'de bizim haberlerimiz sürekli yayınlandı, sürekli Karabağ'dan bahsedildi. Sürekli Azerbaycan'ın yanında oldunuz. Bu ödülü size vermekten gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Ödül takdimine katılan, News Time-News Türk Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Kerim Akbaş ise "News Time her yıl düzenli olarak ödül veriyordu. Pandemi nedeniyle bu yıl düzenleyemedik. Biz de ödülü sahiplerine makamında ya da haber merkezlerinde takdim ediyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğunuz başarılı çalışmalardan dolayı gerçekten sizi takdir ediyoruz. Ümit ediyorum ki, bu tür ödüller sizlerin şevkini artırır. Ülkemize, vatanımıza, milletimize daha iyi hizmetler yaparsınız. Medya kuruluşları arasında da önde gelen kuruluşlardan bir tanesisiniz sizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a Yılın Medya Yöneticisi ödülü
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a Yılın Medya Yöneticisi ödülü

Batuhan Yaşar, Ankara, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a 'Yılın Medya Yöneticisi' ödülü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anının görüntülerini yayınladı Halk otobüsü tıra arkadan çarptı, yol kan gölüne döndü: 6 yaralı Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentler belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentler belirgin artış var         
00:04
Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı         
23:11
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 00:24:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a "Yılın Medya Yöneticisi" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei