Bağlum'daki cenaze töreni
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
İhlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü Mücahit Ören'in gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Cenazenin musalla taşına konulması
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlara alınarak taşınması
ANKARA -Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için Ankara Bağlum Kabristanlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü Mücahit Ören, yakınları ve sevenleri katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika