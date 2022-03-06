İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bağlum'daki cenaze töreni

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

İhlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü Mücahit Ören'in gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Cenazenin musalla taşına konulması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlara alınarak taşınması

ANKARA -Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için Ankara Bağlum Kabristanlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü Mücahit Ören, yakınları ve sevenleri katıldı.