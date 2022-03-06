İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

06.03.2022 17:49

Bağlum'daki cenaze töreni BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi İhlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü Mücahit Ören'in gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Cenazenin musalla taşına konulması...

Bağlum'daki cenaze töreni

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

İhlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü Mücahit Ören'in gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Cenazenin musalla taşına konulması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlara alınarak taşınması

ANKARA -Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için Ankara Bağlum Kabristanlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü Mücahit Ören, yakınları ve sevenleri katıldı.

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Büyük Birlik Partisi, Mehmet Kasapoğlu, Süleyman Soylu, İhlas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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