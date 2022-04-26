İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu - Son Dakika

İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu

ANKARA - İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları için her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı bu yıl da dostluk ve kardeşlik ortamında gerçekleşti. Ankara'nın gözde restoranlarından olan Masabaşı Kebapçısı'nda gerçekleşen programa TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, İhlas Haber AjansıAnkara Haber Müdürü Bayazit Cebeci, TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ile İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi personeli katıldı.