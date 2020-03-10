İhlas Medya'ya ödül yağdı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İhlas Medya'ya ödül yağdı - Son Dakika

İhlas Medya'ya ödül yağdı

1 saat önce

İhlas Medya'ya ödül yağdı "Yılın Pozitif Medya Temsilcisi" İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar seçildi "Yılın Pozitif Haber Ajansı" ödülü İhlas Haber Ajansı'nın oldu "Yılın Pozitif TV Haber Kanalı" ödülüne TGRT Haber layık görüldü 11.

İhlas Medya'ya ödül yağdı

"Yılın Pozitif Medya Temsilcisi" İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar seçildi

"Yılın Pozitif Haber Ajansı" ödülü İhlas Haber Ajansı'nın oldu

"Yılın Pozitif TV Haber Kanalı" ödülüne TGRT Haber layık görüldü

11. RADEV Artı Ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA - Radyo Evi Derneği tarafından düzenlenen " Türkiye'de Negatifi Pozitife Çevirenler 11. RADEV Artı Ödülleri" sahiplerini buldu. "Yılın Pozitif Medya Temsilcisi" İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar seçilirken, "Yılın Pozitif Haber Ajansı" ödülü İhlas Haber Ajansı'nın oldu. "Yılın Pozitif TV Haber Kanalı" ödülüne ise TGRT Haber layık görüldü.

RADEV tarafından "Türkiye'de Negatifi Pozitife Çevirenler" temasıyla düzenlenen "11. RADEV Artı Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ankara Milli Kütüphane konferans salonunda düzenlenen törene kültür, sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından birçok isim katıldı. Gecede birçok dalda ödül dağıtıldı.

"By Sempatik" lakabıyla tanınan sunucu ve RADEV Başkanı Yusuf Erbaş, "Biz Radyo Evi Derneği olarak negatifi pozitife çevirenlere bir destek olmaya çalıştık" dedi. Erbaş, "Radyo bir hayat tarzıdır. Tarzınızdan asla vazgeçmeyin. Sunucusuz radyoya 'hayır' diyoruz ve 'radyo hayatın ta kendisidir' diyoruz. 'Radyo hayatın eğitim okuludur' diyoruz. Bu eğitim okulunda hep sizler bizlere bir şeyler öğretin, bizler de topluma duyuralım. Ülkemiz güzel olsun, Türkiye güzel olsun" ifadelerini kullandı.

İhlas Medya'ya 3 ödül birden

Gecede "Yılın Pozitif Medya Temsilcisi", İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar seçildi. "Yılın Pozitif Haber Ajansı" ödülüne İhlas Haber Ajansı layık görülürken, "Yılın Pozitif TV Haber Kanalı" ödülü ise TGRT Haber'in oldu. Ödülleri İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, İHA adına İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci, TGRT Haber adına ise TGRT Haber Ankara Müdürü Ahmet Sözcan aldı.

Pozitif belediye başkanlarına ödül

Yılın pozitif belediye başkanlarının da seçildiği gecede, çevre alanında Yılın Pozitif Belediye Başkanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras seçildi. Eğitim alanında Yılın Pozitif Belediye Başkanı ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı oldu. Turizm alanında Yılın Pozitif Belediye Başkanı Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı seçildi.

RADEV Muzaffer Sarısözen Onur Ödülü ise Süleyman Şenel'in oldu. Ayrıca Yılın Hayata Artı Ödülü'nün sahibi 10 yaşında beş kitap yazan Hüseyin Mirhat Coşkun oldu. Yılın Pozitif Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü ise Mülteciler ve Medya Buluşmaları ile SGDD/ASAM adına SGDD Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Özen'e gitti.

İhlas Medya'ya ödül yağdı

Batuhan Yaşar, Ankara, İhlas, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetleri 10 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:14:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İhlas Medya'ya ödül yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]