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İhlas Medya'ya ödül yağmuru

1 saat önce

İhlas Medya'ya ödül yağmuruANKARA - Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Medya Ödülleri" kapsamında İhlas Medya'ya ödül yağdı.

İhlas Medya'ya ödül yağmuru

ANKARA - Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Medya Ödülleri" kapsamında İhlas Medya'ya ödül yağdı.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği "Anadolu Medya Ödülleri" Ankara'da bir mekanda açıklandı. "Anadolu Medya Ödülleri" kapsamında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar "Yılın Araştırmacı Gazetecisi" ödülüne layık görülürken, İhlas Haber Ajansı "Yılın Ulusal Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü. "Yılın Araştırmacı Gazetecisi" ve "Yılın Ulusal Haber Ajansı" ödülüne layık görülen İhlas Medya'ya bu yıl da Anadolu Yayıncılar Derneği'nden ödül yağdı. "Anadolu Medya Ödülleri" ödül töreninin Kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

İhlas Medya'ya ödül yağmuru

Ankara, İhlas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:43 Kaynak: İHA
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