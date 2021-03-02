İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı - Son Dakika

İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı

02.03.2021 11:52
İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı, System.String[]

Türkiye genelinde giderek büyüyen ve sektörün lideri olan İhlas Pazarlama, 110'uncu mağazasını İstanbul Maltepe'de açmanın gururunu yaşarken, yıl sonuna kadarki mağaza hedefinin ise 150 olduğu belirtildi.

Türkiye genelinde giderek büyüyen ve sektörün lideri olan İhlas Pazarlama, 110'uncu mağazasını İstanbul Maltepe'de açmanın gururunu yaşarken, yıl sonuna kadarki mağaza hedefinin ise 150 olduğu belirtildi.

Sektörün öncüsü olan İhlas Pazarlama, şubeleşme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, İhlas Pazarlamanın Türkiye genelindeki 110'uncu mağazası Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde açıldı. Pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak yapılan açılışla Fındıklı İhlas Mağazası vatandaşların hizmetine sunuldu. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağaza kesilen kurdelenin ardından kapılarını vatandaşlara açtı. Törene İhlas Pazarlama Genel Müdür Orhan Korkusuz, Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir ve mağaza yetkilileri katılım sağladı.

"Hedefimiz yıl sonunda 150 mağazaya ulaşmak"

Açılış sonrası konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdür Orhan Korkusuz, "İhlas Pazarlama olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün 110'uncu mağazamızı İstanbul Anadolu Yakası'nda Fındıklı'da açtık. Hedefimiz Türkiye'de yıl sonuna kadar 150 mağazaya ulaşmak. İhlas bayrağını Türkiye'nin her yerinde layık olduğu şekilde taşımaya devam etmek. Çok mutluyuz güzel bir mağazacılık örneği sergiliyoruz. Gitgide mağazacılık anlayışımızın Türkiye'de daha fazla karşılık bulacağına inanıyoruz. Ekibimizle bu konuda gönül birliği içerisindeyiz. İhlasın değerlerini tüm Türkiye'ye tüm mahallelerimize taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Mağazamızı bizim konseptimizi anlatacak şekilde caddenin çok güzel bir yerine konumlandırdık. Çok büyük olmayan ama eve giren ürünleri halkımıza sunabilecek bir yer. Daha da devam edeceğiz, inşallah " diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı
İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı
İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı
İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı
İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı
İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı
İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı

Anadolu Yakası, İstanbul, Maltepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhlas Pazarlama 110 'uncu şubesini törenle açtı - Son Dakika


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