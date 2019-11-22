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İhlas Pazarlama BİİB'de

6 saat önce

İşverenlerle iş arayanları buluşturan 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 2019'da (BİİB) yer alan İhlas Pazarlama, bünyesinde çalışacak takım arkadaşları arıyor.

İhlas Pazarlama BİİB'de, System.String[]

İşverenlerle iş arayanları buluşturan 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 2019'da (BİİB) yer alan İhlas Pazarlama, bünyesinde çalışacak takım arkadaşları arıyor.


Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Kent Konseyi (BKK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye'nin alanında en büyük istihdam buluşması olan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiriyor. Merinos AKKM'de 23 Kasım 2019 tarihlerine kadar iş arayanlar 280 şirketle bire bir görüşebilecek. Birçok firmanın arasında yer alan İhlas Pazarlama, bünyesinde çalışacak ekip arkadaşları arıyor. 50 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten İhlas Pazarlama yetkilileri, satış temsilcisi, çağrı merkezi ve mağazalarda çalışacak personel aradıklarını söyledi. - BURSA

Bursa, İhlas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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