İhlas Pazarlama büyüyor - Son Dakika

İhlas Pazarlama büyüyor

14.10.2020 14:43

- İhlas Pazarlama büyüyor İhlas Pazarlama, 77'inci mağazasını Bursa'da hizmete açtı.

- İhlas Pazarlama büyüyor

BURSA - İhlas Pazarlama, 77'inci mağazasını Bursa'da hizmete açtı. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, 2020 yılı sonuna kadar 100 mağaza, 2021 yılı sonuna kadar ise 150 mağaza açmayı hedeflediklerini söyledi.

İhlas Pazarlama tarafından yenilenen konseptiyle açılan mağazalarına bir yenisi daha eklendi. Bursa'daki İhlas Mağazası açılışına İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz'da katıldı. Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde kent merkezi istikametinde açılan mağazada, su arıtmadan ütüye, halı yıkamadan çaydanlığa kadar bir çok ev aleti yer alıyor. Açılış kurdelesini kesen Korkusuz, mağazasının ilk satışına da vesile oldu. İhlas Pazarlama olarak son 5 yıldır bir strateji ortaya koyduklarını belirten Korkusuz, "Stratejinin mağazacılık kısmını gerçekleştirme kısmındayız. Burada kalmayacak. Bizim hayallerimiz çok büyük. Birçok kimsenin hayal edemeyeceği hedeflere ulaşacağız. Ekip arkadaşlarıma da bu konuda çok güveniyorum. 2020 yılının sonuna kadar 100 mağazaya, 2021 sonunda da 150 mağazaya ulaşma hedefimiz var. Türkiye'de birçok mağazacılık faaliyeti olmasına rağmen, biz Türkiye'de gözükmeyen mağazacılık aktiviteleri yapmak, aktif mağazacılık yapmak istiyoruz. Çok da iddialıyız. Hem rekabetçiyiz, hem de Türkiye çapında senetli satış sistemimizle alım gücü daha düşük olan müşterilerimize de hizmet etmeyi düşünüyoruz. Bizim inancımız basit şekilde şudur ki; bir işe kalbini koyarsan, ruhunu katarsan, inanırsan ve peşinde koşarsan o işte başarılı olursun. Asıldığın ipe kanın değecek derler ya. Bizim de bakış açımız aynen budur. Bundan önceki İhlas Pazarlama'nın iş kollarında yaptıklarımız hem buydu. Kalbimizi koyduk ve mesafe kat ettik. Şimdi sıra mağazacılıkta. Çok ümitli ve inançlıyız. Bu işe yatırım yapacağız ve Türkiye'de mağazacılık konusunda en başarılı gruplardan birisi olacak. İhlas bayrağını da Türkiye'nin her yerinde laik olduğu gibi hem Bursa'da yaptığımız gibi en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Farklı pazarlama yöntemlerini kullandıklarını belirten Korkusuz, "Bir buçuk yıldır sosyal medyada aktif bir pazarlama yaptık. Belirli bir strateji doğrultusunda hareket ediyoruz. Önümüzdeki günlerde televizyon ve diğer medyalarda etkili olacağız. Bunun sadece mağazacılıkla alakalı bir durumu yok, bizim gerçekten çok kuvvetli bir satış örgütümüz var. Türkiye'de emsalsiz servis sistemimiz var. Türkiye'de 168 noktasında kendi servislerimizle vatandaşlara çok hızlı hizmet veriyoruz. Hemen hemen hiçbir markada yoktur ki herhangi bir problemlerinde bir gün içinde servis hizmetini ulaştırsın. Biz bunu yapan iddiali bir kurumuz. Sahada en az 15 milyon cihazımız var. Bu 15 milyon cihaza hizmet verirken, 1 günde servis verebilmek muazzam bir yetenek. Amacımız gerekse servisimiz, gerek satışımızı getirdiğimiz bu içimize sinen noktaya mağazacılık konusunda da hızlı şekilde ulaşacağız. Gücümüz var, isteğimiz var. Büyüklerimizden aldığımız sonsuz desteğimizle bize düşen çok çalışma ve yüreğimizi işin ortasına koymaktır. Başarı bizim için kaçınılmaz bir son olacak. Ekibime de vizyonumuza inanıyorum" şeklinde konuştu.

İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor
İhlas Pazarlama büyüyor

Mağazacılık, Türkiye, Bursa, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhlas Pazarlama büyüyor - Son Dakika Ekonomi

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