İhlas pazarlama çalışanları 2020 yılı hedeflerini belirledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhlas pazarlama çalışanları 2020 yılı hedeflerini belirledi - Son Dakika

İhlas pazarlama çalışanları 2020 yılı hedeflerini belirledi

6 saat önce

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama çalışanları "2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Yılı Hedef Belirleme" toplantısında bir araya geldi.

İhlas pazarlama çalışanları 2020 yılı hedeflerini belirledi, System.String[]

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama çalışanları "2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Yılı Hedef Belirleme" toplantısında bir araya geldi.


Bölge yöneticileri, Türkiye Gazetesi dağıtım personeli, pazarlama ve tanıtım uzmanları, mağazalar ve servis çalışanlarının hazır bulunduğu geniş katılımlı toplantıda 2019 yılı başarılı personelleri ödüllendirildi.


Düzenlenen toplantıya Erzincan eski Senatörü Orhan Özen, Türkiye Gazetesi Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hikmet Köksal, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş, Doğu Anadolu İhlas Servisler Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Aslan, İhlas Medya Grubu Bölge Reklam Müdürü Atıf Yolcu ve Türkiye Gazetesi Erzincan Abone Koordinatörü Rıdvan Şanlıoğlu, Türkiye Gazetesi Bayburt Abone Koordinatörü Yusuf Akkan, Türkiye Gazetesi Gümüşhane Abone Koordinatörü Abdullah Ateş, Kelkit Abone Koordinatörü Muhammer Can, birim sorumlularından Ümit Gülaçtı, Hamdi Öncü ve Rıdvan Şanlıoğlu, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama ve bölge çalışanları ile Türkiye Gazetesi dağıtıcıları ve Türkiye Gazetesi saha abone paydaşları katıldı.


Düzenlenen toplantıda konuşma yapan Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş, 2020 yılının daha başarılı bir dönem olacağını belirtti.


Ateş konuşmasının devamında 2019 yılı karnesini rakamlar ve grafiklerle katılımcılarla paylaştı.


Uzun yıllar İhlas Holding bünyesinde hizmet veren Erzincan Eski Senatörü Orhan Özen ise yaptığı konuşmada bilgi, beceri ve tecrübelerini katılımcılara aktararak, 2020 yılının daha başarılı bir yıl olmasını temenni etti.


Türkiye Gazetesi Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hikmet Köksal ise yaptığı konuşmada 2020 yılının bütün çalışanlar için daha başarılı geçmesini temenni ederek, aynı azim ve kararlılıkla yeni okuyucular edinmeye çalışacaklarını bildirdi.


Toplantının ardından başarılı personeller plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. - ERZİNCAN

Türkiye Gazetesi, Erzincan, İhlas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
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