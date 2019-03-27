İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Kayseri Bölge Müdürlüğü Bayiler Anadolu Zirvesine Ev Sahipliği...
1 saat önce
İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Kayseri Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan Bayiler Anadolu Zirvesinde, Anadolu'da istihdama destek konusu ön plana çıktı.
İhlas
Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Kayseri
Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan Bayiler Anadolu Zirvesinde, Anadolu'da istihdama destek konusu ön plana çıktı.
İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi bölge müdürlerinin katıldığı Bayiler Anadolu Zirvesi, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz başkanlığında yapıldı. Bir otelde düzenlenen zirvede, yıllık yapılacak faaliyetler ve ticaretler görüşülürken, Anadolu'da personel istihdamı ve mevcut olan personellerin refah seviyesinin yükseltilmesi gibi konular ön plana çıktı. Zirvede ayrıca, 34 yıldır İhlas Pazarlamada çalıştıktan sonra emekli olan Tokat
Bölge Müdürü Halil Güleroğlu için emeklilik pastası kesildi.
Zirveye, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz 'un yanı sıra, İhlas Pazarlama Genel Müdür Yardımcıları Halil Çağlar, Yakup Özaydın, Türkiye Gazetesi Direktörü Yusuf Güler ve Kayseri Bölge Temsilcisi Adem Kılıç
da katıldı. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:40 Kaynak: İHA
Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor
Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!