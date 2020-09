İhlas'tan Vali Köşger'e tebrik ziyareti - Son Dakika

İhlas İzmir Bölge Temsilcisi Erhan Arslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Özcan Aydın ve Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven; İzmir'e yeni atanması sebebiyle Vali Yavuz Selim Köşger'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, İhlas yöneticilerini makamında ağırladı. İzmir'deki görevinde 3 ayı tamamladığını ifade eden Vali Köşger, "Bu süre İzmir'i tanımak için yeterli değil. İzmir çok büyük bir şehir; 4.5 milyona yakın nüfus ve 30 ilçe var. İlçeleri yavaş yavaş geziyorum ve merkezi tanımaya çalışıyorum. İzmir yabancı olduğum bir şehir değil. Aydın'da görev yaparken gelip gidiyordum. Daha önce de Beydağ'da kaymakamlık görevini yürütmüştüm" dedi.

İhlas İzmir Bölge Temsilcisi Erhan Arslan, İHA Bölge Müdürü Özcan Aydın ve Türkiye Gazetesi Bölge Koordinatörü Yüksel Güven kendi faaliyet alanları ile ilgili Vali Köşger'i bilgilendirdi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Köşger, İhlas yayın kuruluşları ve diğer birimlerine çalışmalarında başarılar diledi.

"Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir"

Ziyarette yapılan sohbette, Vali Köşger İzmir'le ilgili değerlendirmeler yaptı. İzmir'in, tarihin bütün evrelerinde çok önemli bir yerleşim merkezi olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, " Akdeniz'in en önemli liman şehirlerinden birisi. Liman şehirlerinin bütün özelliklerini taşıyor. Liman şehirleri, arkasında bulunan gücü dünyaya açma potansiyeline sahip şehirlerdir. İzmir de Anadolu'nun Akdeniz'e ve tüm dünyaya açılan en önemli limanı. İzmir'in potansiyeli sadece liman şehri olmaktan dolayı da kaynaklanmıyor. İzmir'in iklimi, coğrafyası, toprağı ve insan yapısı gibi ciddi potansiyeli barındırıyor. Bazı şehirler bir özelliğiyle öne çıkar ama İzmir'in hem tarihi hem turizmi hem tarımı var. Turizmin tarih, coğrafya, deniz ve sağlık boyutu var. Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri İzmir. Büyükbaş hayvancılıkta Türkiye'de birinciyiz, bazen ikinci oluyoruz. Bu çok önemli bir gösterge. Sadece hayvancılıkta değil meyvecilikte ve fidancılıkta da önemli potansiyeller var. İzmir, 'Dağlarından yağ, ovalarından bal akar' diye tanımlanan bir şehir. Mevcut 13 tane sanayi bölgesi var. Kurulmakta olan organize sanayi bölgeleri var. Bir serbest bölge var, ikincisi de kuruluyor. Bir organize sera bölgesi kuruluyor. Fakat her şey dört dörtlük değil. İzmir kendi potansiyelinin henüz üçte birini kullanıyor diye düşünüyorum ben. Şehrin bütün bileşenlerini bir araya getirip bir uyum içinde çalıştırıp ortaya bir sinerji çıkartırsak; bu şehrin çok daha iyi noktaya geleceğini düşünüyorum. Bütün çalışmalarımız ve gayretimiz bu yönde olacak. Şehri birbiriyle çatıştırmadan bütün potansiyelini kullanıp memlekete katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Her yerde aynı hedefe uygun çalışıyoruz. Şehri bulduğumuz noktadan daha iyi bir noktaya taşımak için çalışıyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı aldığımız noktadan daha ileriye götürerek zamanı geldiğinde teslim etmektir niyetimiz. İnşallah İzmir'i de daha iyi hale getireceğiz." diye konuştu.

Pandemi kontrol altında

İzmir'de pandemi sürecinde alınan tedbirlerin her alanda sıkı şekilde uygulandığını belirten Vali Köşger, "İzmir en kötü 15 il arasında değil ancak en iyi 10 il arasında da değil. Ortalarda bir yerlerdeyiz. Daha iyi olması için çalışıyoruz. İzmir'de pandemi süreci kontrolümüz altında gidiyor. Hastanelerde bakılması gerekenler bakılıyor. Hastanelerde ve yoğun bakımlarda herhangi bir yetersizlik söz konusu değil. Kimseye ilaç ulaştırılamaması ve sağlık hizmetine erişememesi gibi bir durum da söz konusu değil. İlave tedbirlerle daha iyi hale getireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Geçtiğimiz hafta 30 ilçeden kaymakamların yanı sıra, il ve ilçelerde ilgili tüm kurum müdürleri ile yapılan toplantıya değinen Vali Köşger, şöyle devam etti: "Daha fazla sahada olunması tavsiyelerimiz oldu. Bunun sonucunu da almaya başladık. 1 haftalık süre içinde ilimizdeki pozitif vak'alar üçte bir oranında geriye gitti. Denetimlerimizi daha da arttıracağız ve ilave tedbirler de geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da idari para cezalarının tahsili ile ilgili bir açıklama yaptı. Maske takmamaktan veya hıfzıssıhha kurallarına uymamaktan dolayı uygulanan para cezaları tahsil edilecek. Bu cezalar ciddi cezalar. Maske takmamanın cezası 900 lira. Tüm vatandaşlarımızı tekrar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırıyorum."

"Eğitim talim ve terbiyedir"

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle önceden planlanmış tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Köşger, bir sıkıntı yaşanmadığını şimdilik her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Köşger; "Anasınıfları ve ilkokul 1. sınıflar okullarına başladı. İnşallah bu pandemi bir an önce geçer. Örgün eğitime tekrar dönelim istiyoruz. Uzaktan eğitimde istenilen sonucun alındığını düşünmüyoruz. Eğitim, talim ve terbiyedir. Talim kısmı uzaktan da yapılabilir ama terbiye kısmını ancak öğretmen bizzat öğrenciyle aynı mekanda bulunarak, ona davranışıyla örnek olarak eğitim verebilir. Bu noktada okulların önemi var" dedi. - İZMİR