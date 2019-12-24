İhlas Vakfı Afrika'da su kuyusu açmaya devam ediyor - Son Dakika
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İhlas Vakfı Afrika'da su kuyusu açmaya devam ediyor

6 saat önce

İhlas Vakfı; Sudan'ın susuzluk çeken Omdurman bölgesinde hayırseverlerin bağışları ile su kuyusu ve cami açılışı gerçekleştirdi.

İhlas Vakfı Afrika'da su kuyusu açmaya devam ediyor, System.String[]

İhlas Vakfı; Sudan'ın susuzluk çeken Omdurman bölgesinde hayırseverlerin bağışları ile su kuyusu ve cami açılışı gerçekleştirdi.


"İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" Hadis-i Şerifini kendisine misyon edinen İhlas Vakfı; Sudan'ın susuzluk çeken Omdurman bölgesinde hayırseverlerin bağışları ile su kuyusu ve cami açılışı gerçekleştirdi. İnşaatı bitirilen su kuyusu ve cami açılışı için Sudan'da bulunan İhlas Vakfı Su Kuyuları Koordinatörü Mustafa Sertel açılışta bir konuşma yaptı.


Sertel, Afrika'nın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi olan Sudan'ın kırsal ve çöl bölgelerinde yaşayan halkın yoksulluktan dolayı suya ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek, İhlas Vakfı olarak çöl ikliminin etkili olduğu Omdurman bölgesinde hayırseverlerin bağışları ile su kuyusu ve camii açarak bölge halkını suya ve ibadethaneye kavuşturduklarını söyledi.


Mustafa Sertel, İhlas Vakfı'nın Sudan'daki hizmetlerini uzun yıllardan beri Sudan'da ikamet eden ve İhlas Vakfı Sudan Koordinatörlüğünü yürüten Müştak Saygın'ın ile birlikte hayırseverleri memnun edecek şekilde yürüttüklerini belirterek kendisine teşekkür etti.


Ayrıca Sertel, su kuyusu ve cami için bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür ederek Sudan halkının selamlarını ülkemize iletti. Ardından besmele, dua ve tekbirlerle su kuyusu ve cami açılarak bölge halkının hizmetine sunuldu.


Açılan su kuyusundan ve camiden istifade eden bölge halkı "Su gibi aziz olun, Allah razı olsun" dualarını başta İhlas Vakfına, İhlas camiasına ve hayırseverlere gönderdiler. - İSTANBUL

Afrika, Sudan, İhlas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
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