Son Dakika Haberleri: İhlas Vakfı hayırseverlerin yardımları ile Afganistan'da Kur'an kursu ve su kuyusu açtı
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İhlas Vakfı hayırseverlerin yardımları ile Afganistan'da Kur'an kursu ve su kuyusu açtı

59 dakika önce

Kuruluş gayesi "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" Hadis-i şerifini kendine rehber edinen İhlas Vakfı, insanlara faydalı olmaya devam ediyor.

İhlas Vakfı hayırseverlerin yardımları ile Afganistan'da Kur'an kursu ve su kuyusu açtı, System.String[]

Kuruluş gayesi "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" Hadis-i şerifini kendine rehber edinen İhlas Vakfı, insanlara faydalı olmaya devam ediyor. Vakıf, Türkmenlerin yoğun yaşadığı Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cevizcan vilayetinin 2 bölgesinde ayrı ayrı hayırseverlerin yardımları ile Kur'an kursu ve su kuyusu açtı.


Kamu yararına çalışan vakıf statüsü ile 44 yıldır hizmetlerine devam eden İhlas Vakfı, Türkmenlerin yoğun yaşadığı Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cevizcan vilayetinin 2 bölgesinde ayrı ayrı hayırseverlerin yardımları ile Kur'an kursu ve su kuyusu açarak hayır dualar aldı.


Yıllarca süren iç savaş ve hala devam eden terör sebebi ile yoksullukla mücadele eden Afganistan'ın Türkmen Bölgesi Cevizcan Vilayetinde İhlas Vakfı, Afganistan'ın önemli STK'larından biri olan İpekyol Vakfı ile birlikte Kur'an Kursu ve su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.


"Bizleri unutmayın"


İpekyol Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülhakim Mahdum, açılışta yaptığı konuşmada 41 yıldır Afganistan'da iç savaş olduğunu belirterek, "Yokluk, yoksulluk hat safhada, Türkiye'den gelen yardımlar ile acil ihtiyaç olan su kuyusu ve medrese ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bizleri unutmayın arayın sorun" dedi.


Mahdum, iki bölgede açılan Kur'an kursu ve su kuyusunun birincisine Seyyid Abdülhakim Arvasi ismini ikincisine de Hüseyin Hilmi Işık hazretlerinin isimlerini verdiklerini söyledi.


Mahdum, açılan Kur'an kursunda çocukların dinini ve ahlakını öğreneceklerini, su kuyusu ile de susuzluklarını gidereceklerini ifade ederek, yardımları gönderen Türk halkına, hayırseverlere, emeği geçenlere ve İhlas camiasına ve İhlas Vakfı'na teşekkür etti. - İSTANBUL

Afganistan, İhlas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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