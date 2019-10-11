Son Dakika Haberleri: İhlas Vakfı Sıla Yurdu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Genel İhlas Vakfı Sıla Yurdu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İhlas Vakfı Sıla Yurdu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

İhlas Vakfı Sıla Yurdu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek İhlas Vakfı Sıla Yurdu öğrencileri: "Ordumuz için dua ediyoruz, göreve de hazırız"KASTAMONU - İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan 152 üniversite öğrencisi Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih...

İhlas Vakfı Sıla Yurdu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İhlas Vakfı Sıla Yurdu öğrencileri: "Ordumuz için dua ediyoruz, göreve de hazırız"

KASTAMONU - İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan 152 üniversite öğrencisi Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi'ni okudu ve ardından dua etti. Yurttu kalan yabancı öğrencilerinde eşlik ettiği Fetih Suresi'nde öğrenciler, her türlü göreve hazır olduklarını belirttiler.

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan ve aralarında yabancı uyruklu öğrencilerinde bulunduğu 152 üniversite öğrencisi, akşam namazına müteakip yurt mescidinde toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresini okudu. Azerbaycanlı Sabir, Tacikistanlı Muhammed Hüseyn, Somalili Abdulhalim, Muşlu Hakan, Çankırılı Mahir ve İbrahim Salgın, Fetih ve diğer sureleri okudu.

Okunan Kur'an-ı Kerim'den sonra Yurt Müdürü Enis Köklü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaferi, terörün kökünün kazınması ile birlik ve beraberlik için dua etti.

Daha sonra Ay-Yıldızlı Bayrağın önünde toplanan öğrenciler, Azerbaycanlı, Somalili, Afganistanlı, Türkmenistanlı, Suriyeli, Iraklı ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yüzün üzerinde öğrenci, "Kahraman ordumuzun zaferle dönmesi için dua ettik. Biz de her türlü göreve hazırız" dediler.

İhlas Vakfı Sıla Yurdu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, İhlas, Sıla, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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