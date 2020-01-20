İhmal ölüm getirdi - Son Dakika
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İhmal ölüm getirdi

6 saat önce

Giresun'da ayağı kayarak düşüp başını kaldırıma çarpan 25 yaşındaki genç, hastane yerine eve gidince beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

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Giresun'da ayağı kayarak düşüp başını kaldırıma çarpan 25 yaşındaki genç, hastane yerine eve gidince beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Görele ilçesi Seyfiye Mahallesi'nde çarşıdaki işlerini bitirdikten sonra evinin yolunu tutan Erkan Kırımlı (25), ayağının kayması sonucu yere düştü. Bu esnada kafasını kaldırıma çarpan Kırımlı, düştüğü yerden kalkıp eve gitti. Dinlenmek için yatan genç, sabah kardeşi tarafından bilinci kapalı halde bulundu. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırılan genç, buradan Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kırımlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GİRESUN

Kırımlı, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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