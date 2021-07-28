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İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı - Son Dakika

İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı

28.07.2021 13:38

Bursa'da esnaf, dondurmacının önündeki kuyruktaki bebek arabasında sahipsiz bir bebeğin olduğunu gördü. Esnaf, polis ve vatandaşlar unutulan bebek için seferber oldu. Yaklaşık yarım saat sonra bebeğin ailesi gelerek bebeği 'unuttuklarını' açıkladı. İhmalkar annenin rahat tavırları ise orada bulunan vatandaşları sinirlendirdi.

Bursa'nın tarihi çarşısında bulunan bir dondurma dükkanında ilginç bir olay yaşandı. Dondurmacının önünde arabasıyla bebeği bırakan anne aniden ortadan kaybolunca, arabasında oturan bebek ortada kaldı. Dükkan sahipleri ve çalışanların dikkati sonucu koruma altına alınan bebeğin ağlamaması için çalışanlar bebeğe dondurma külahı verip onunla sohbet etti.

ÇEVREDEN TEPKİ ALDI

Bu sırada iş yeri sahibi kalabalığa seslenip sosyal medyadan yayın yapsa da bebeğin sahibi çıkmadı. Diğer yandan dükkan sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler bebeği teslim alacağı sırada ailesi geldi. Sakin bir şekilde bebeği almak isteyen aile polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgusunun ardından unuttukları bebeğini alarak aynı yerde oturmaya devam etti. Dondurma almaya gelen başka bir kadın ise anneye tepki gösterdi.

Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldiği, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı

"BEBEĞE AĞLAMASIN DİYE KÜLAH VERDİK"

Unutulan bebeğe çalışanlar tarafından güzel vakit geçirildiği görülürken, bebeği fark eden iş yeri çalışanı Yiğit Polat, "Akşam burada dondurma sırası vardı. Sonradan bir baktık bebek arabası var. Kuyruktakilere ve çevredekilere sorduk "bu bebek kimin?" diye. Beş dakika boyunca etrafa sorduk. Kimseden ses çıkmadı. Bizde bebek ağlamasın diye sade külah verdik, onunla ilgilendik. Tabi bu sırada polise ihbarda bulundu. Yaklaşık 25-30 dakika bebek burada kaldı. O sırada polis ekipleri geldi. Ekipler bebeği alacağı sırada ailesi geldi. Polis ekipleri ailenin kimlik kontrolünü yaptıktan sonra ailesine teslim ettiler. Sonra da aile gelip buraya oturdular" dedi.

İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı - Son Dakika


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