Son Dakika Haberleri: İhmalkar Sürücülerin Sanayi Mesaisi

İhmalkar Sürücülerin Sanayi Mesaisi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta kış mevsimi nedeniyle araçlarına bakım yaptırmayan sürücüler sanayide yoğunluk oluşturdu.

İhmalkar Sürücülerin Sanayi Mesaisi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kış mevsimi nedeniyle araçlarına bakım yaptırmayan sürücüler sanayide yoğunluk oluşturdu.

Tüm yurtta etkili olan soğuk hava, Kahramanmaraş'ta da hissedilir şekilde etkili olmaya devam ediyor. Soğuk havalar gelmeden önce araçlarına kışlık bakım yaptırmayan sürücüler Küçük Sanayi Sitesi esnafının yolunu tuttu.

Özellikle soğuk kış günlerinde araçların olmazsa olmazının antifriz ve akü olduğunu söyleyen oto tamircisi Doğan Şeker, "Araçların kışlık bakımları yapılırken mutlaka antifriz bulundurmamız lazım. Yağ bakımlarını, frenlerini ve akü kontrolleri ile mutlaka kış lastiği takılması lazım. Tüp beyinleri donma yapıyor ve araç çalışmıyor. Yeni araçlarda değil de eski araçlarda daha sık karşılaşıyoruz. Akü tam randımanlı marş basmazsa araba çalışmıyor. Bujilere ve platine bakılması gerekiyor yoksa ateşleme sistemi kuvvetli olmuyor ve araçta çalışmama sorunu ortaya çıkıyor. Bu sayılanların mutlaka kış gelmeden yapılması gerekir" diye konuştu.

Oto tamirci Ali Hıdır ise, "Antifrizin mutlaka kullanılması, fren sistemlerinin kontrol ettirilmesi, kış lastiği kullanılması, yağ bakımının yapılması gerekiyor. Bunları ihmal eden sürücülerin başına masraf gelir. Frende arıza olabilir ve kazaya yol açabilir. Antifriz bulunmazsa motor don atar. Akü arızalı olursa marş basmaz. Bunların mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Antifrizin ise kaliteli ve bilindik markalardan kullanılması gerekir" şeklinde uyardı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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