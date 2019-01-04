Son Dakika Haberleri: İhmalkar Sürücülerin Sanayi Mesaisi

İhmalkar Sürücülerin Sanayi Mesaisi

37 dakika önce

İhmalkar sürücülerin sanayi mesaisi Kahramanmaraş'ta kış mevsimi nedeniyle araçlarına bakım yaptırmayan sürücüler sanayide yoğunluğa neden oldu Oto tamircileri araçlara kış bakımlarını daha önce yaptırmaları konusunda uyardıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kış mevsimi nedeniyle araçlarına...

İhmalkar sürücülerin sanayi mesaisi
Kahramanmaraş'ta kış mevsimi nedeniyle araçlarına bakım yaptırmayan sürücüler sanayide yoğunluğa neden oldu
Oto tamircileri araçlara kış bakımlarını daha önce yaptırmaları konusunda uyardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kış mevsimi nedeniyle araçlarına bakım yaptırmayan sürücüler sanayide yoğunluk oluşturdu.
Tüm yurtta etkili olan soğuk hava, Kahramanmaraş'ta da hissedilir şekilde etkili olmaya devam ediyor. Soğuk havalar gelmeden önce araçlarına kışlık bakım yaptırmayan sürücüler Küçük Sanayii Sitesi esnafının yolunu tuttu.
Özellikle soğuk kış günlerinde araçların olmazsa olmazı antifriz ve akü olduğunu söyleyen oto tamircisi Doğan Şeker, "Araçların kışlık bakımları yapılırken mutlaka antifriz bulundurmamız lazım. Yağ bakımlarını, frenlerini ve akü kontrolleri ile mutlaka kış lastiği takılması lazım. Tüp beyinleri donma yapıyor ve araç çalışmıyor. Yeni araçlarda değil de eski araçlarda daha sık karşılaşıyoruz. Akü tam randımanlı marş basmazsa araba çalışmıyor. Bujilere ve platine bakılması gerekiyor yoksa ateşleme sistemi kuvvetli olmuyor ve araçta çalışmama sorunu ortaya çıkıyor. Bu sayılanların mutlaka kış gelmeden yapılması gerekir" diye konuştu.
Oto tamirci Ali Hıdır ise, "Antifrizin mutlaka kullanılması, fren sistemlerinin kontrol ettirilmesi, kış lastiği kullanılması, yağ bakımının yapılması gerekiyor. Bunları ihmal eden sürücülerin başına masraf gelir. Frende arıza olabilir ve kazaya yol açabilir. Antifriz bulunmazsa motor don atar. Akü arızalı olursa marş basmaz. Bunların mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Antifrizin ise kaliteli ve bilindik markalardan kullanılması gerekir" şeklinde uyarılarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel
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