Son Dakika Haberleri: İhraç astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
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İhraç astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Şamil D., tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

İhraç astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Şamil D., tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Şamil D., hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden eski astsubay, beraatını istedi. Mahkeme heyeti sanık Şamil D.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci göz önüne alınarak, sanığın tahliyesine karar verildi.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:49 Kaynak: DHA
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