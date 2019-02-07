Son Dakika Haberleri: İhraç Edilen 5 MHP'li Partilerine Döndü

İhraç Edilen 5 MHP'li Partilerine Döndü

1 saat önce

Kars Belediyesi'inde belediye meclis üyeliği görevini yürüten ve MHP Genel Merkezince partiden ihraç edilen 5 belediye meclis üyesi partilerine döndü.

İhraç Edilen 5 MHP'li Partilerine Döndü, System.String[]
Kars Belediyesi'inde belediye meclis üyeliği görevini yürüten ve MHP Genel Merkezince partiden ihraç edilen 5 belediye meclis üyesi partilerine döndü.

MHP Genel Merkezi tarafından 5 Şubat 2018'de Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve 6 Belediye meclis üyesi partiden ihraç edilmişti.

MHP Genel Merkezinin talimatları doğrultusunda belediye meclis üyeleri Ferit Yenice, Tahsin Güngören, Hüseyin Bedel, Hülya Çağraşan ve Taner Turan Ünsal partiye tekrar alındı.

MHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında ihraç edilen 5 MHP'li belediye meclis üyesine İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından rozetleri takıldı.

MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde 5 belediye meclis üyesinin tekrar partiye alındığını belirterek, "2018 yılı Şubat ayında Kars Belediye Başkanı ve altı meclis üyesinin istifaları genel merkezimiz tarafından istendi. Bir yıldır yapılan soruşturmalar, incelemeler neticesinde herhangi olumsuz bir bulgu bulunmadı." dedi.

Belediye meclis üyelerine tekrardan parti rozetlerini taktıklarını anımsatan Adıgüzel, "Belediye meclis üyelerimizden, Ferit Yenice, Tahsin Güngören, Hüseyin Bedel, Hülya Çağraşan ve Taner Turan Ünsal beylerin tekrar partimize geri dönmeleri hususunda, genel merkezimizden talimat aldık. Bugünden itibaren kendileri partimizin tekrar üyesidirler. Belediye Başkanı Sayın Murtaza Karaçanta'nın geri dönüşü ise bizzat Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin takdirlerindedir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:45 Kaynak: AA

Murtaza Karaçanta, Kars Belediyesi, Kars, MHP, Güncel
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