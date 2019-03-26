Son Dakika Haberleri: İhraç Edilen Astsubay ve Öğretmene Hapis Cezası

İhraç Edilen Astsubay ve Öğretmene Hapis Cezası

18 dakika önce

Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen ve Astsubay hapis cezasına çarptırıldı.

İhraç Edilen Astsubay ve Öğretmene Hapis Cezası, System.String[]
Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen ve Astsubay hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan kesinleşen hapis cezası sonucu İhraç Astsubay A.İ. ve İhraç Öğretmen E.B. aldıkları 2 yıl 1 hapis cezası için tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:44 Kaynak: İHA

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