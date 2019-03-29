Son Dakika Haberleri: İhraç Edilen Astsubaya Fetö'den Hapis Cezası

İhraç Edilen Astsubaya Fetö'den Hapis Cezası

1 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen astsubay Ömer Koçar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İhraç Edilen Astsubaya Fetö'den Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen astsubay Ömer Koçar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Ömer Koçar, karar duruşmasında hazır bulundu. Ömer Koçar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Koçar, "Bu örgütle hiçbir bağım yoktur. Örgüt üyesi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hüküm kesinleşinceye kadar sanık tahliye edildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:10 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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