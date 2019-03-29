İhraç Edilen Astsubaya Fetö'den Hapis Cezası

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen astsubay Ömer Koçar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen astsubay Ömer Koçar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Ömer Koçar, karar duruşmasında hazır bulundu. Ömer Koçar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Koçar, "Bu örgütle hiçbir bağım yoktur. Örgüt üyesi değilim" dedi.



Mahkeme heyeti, sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hüküm kesinleşinceye kadar sanık tahliye edildi. - Kayseri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın

Eşini Sokak Ortasında Öldüren Kocaya, 'Tahrik' ve 'İyi Hal' İndirimiyle 20 Yıl Hapis

Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Son Dakika! Ziraat Bankası 1,4 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı