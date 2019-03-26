İhraç edilen kara taşıtlarının ilk dolum yağ ve akaryakıtı için ÖTV muafiyeti
13 dakika önce
İhraç edilen kara taşıtlarının ilk dolum yağları ve akaryakıtının özel tüketim vergisinden muaf tutulmasına ilişkin uygulama, sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş taşıtlar için mümkün olacak.
İhraç edilen kara taşıtlarının ilk dolum yağları ve akaryakıtının özel tüketim vergisinden muaf tutulmasına ilişkin uygulama, sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş taşıtlar için mümkün olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:27
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