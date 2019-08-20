İhraç edilen Türk Hava Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
1 saat önce
ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:36 Kaynak: DHA
ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alınırken, 4 şüpheli aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı belirlenen ve Türk Hava Kuvvetleri
Komutanlığı'ndan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul
, İzmir
, Samsun
, Erzurum
, Diyarbakır
, Balıkesir
ve Çanakkale
'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 19 şüpheliden 15'inin yakalanarak, gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
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