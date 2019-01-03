Son Dakika Haberleri: İhraç Edilen Üsteğmene Fetö'den 10 Yıl Hapis

İhraç Edilen Üsteğmene Fetö'den 10 Yıl Hapis

52 dakika önce

EDİRNE'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve meslekten ihraç edilen eski üsteğmen Semih Durak, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İhraç Edilen Üsteğmene Fetö'den 10 Yıl Hapis, System.String[]
EDİRNE'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve meslekten ihraç edilen eski üsteğmen Semih Durak, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Semih Durak., Edirne F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile meslekten ihraç edilen Semih Durak, savunmasında suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Yurt dışına kaçma girişiminde bulunmadığını iddia eden Durak, "Edirne'ye yaptığımız gezi günübirlik bir geziydi. Kaçma düşüncemiz yoktu. TSK'nın mahrem yapılanmasını soruşturma aşamasında öğrendim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ ve benzeri illegal hiçbir yapıyla alakam olmadı. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, sanık Semih Durak'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:48 Kaynak: DHA

Kayseri, Edirne, Güncel
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