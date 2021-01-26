İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı

26.01.2021 09:28
İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı

İZMİR'de, suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faailiyet yürüttükleri saptanan 35 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faailiyet yürüttükleri saptanan 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de olduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç kaydı bulunmayan örgüt üyeleri adına kiralanıp, 'Gaybubet Evleri' olarak kullanılan adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı 35 adrese yapılan operasyonda, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek için faaliyette oldukları' tespit edilen 35 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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