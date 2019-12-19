İhraç fazlası mücevherler tüketicilerle buluşuyor - Son Dakika

İhracat fazlası altın ve pırlanta ürünlerin tüketicilerle buluşacağı Türkiye'nin ilk "Mücevher Festivali" 20 Aralık'ta Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da başlıyor.



Türk mücevher sektörünün ilk Mücevher Festivali, 20 - 31 Aralık tarihleri arasında İstanbul Batı Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da düzenlenecek.



İhraç fazlası mücevherler, özel fiyatlarla



Festival boyunca stoklarla sınırlı olacak ürünler, 300 TL'den başlayan çok özel fiyatlarla kredi kartına 8 taksit imkanıyla satışa sunulacak. Festival kapsamında her 25. müşteriye, bir adet pırlanta kolye hediye edilecek.



Roberto Bravo, Regold, Hoşgör, Haydan, Motif ve Tekila Kuyumculuk, Türkiye'de bir ilke imza atarak Watergarden İstanbul'da ihraç ettikleri altın ve pırlanta mücevherleri tüketicilerle buluşturacak. - İSTANBUL