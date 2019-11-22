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İhraç öğretmenin kendi işini kurma girişimi KHK engeline takıldı
6 saat önce
Kanun Hükmünde Kararname ile işini kaybetti, mesleğine geri dönmek için verdiği hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı. "Memuriyete mahkum değilim, kendi işimi kurarım" diyerek girişimciliğe adım atan ancak KHK engelini özel sektörde de aşamayan ihraç öğretmen Ramazan Tekin'in hikayesi.
Kanun Hükmünde Kararname ile işini kaybetti, mesleğine geri dönmek için verdiği hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı. "Memuriyete mahkum değilim, ben de kendi işimi kurarım" diyerek girişimciliğe adım atan ancak KHK'lı olmanın getirdiği engelleri özel sektörde de aşamayan ihraç öğretmen Ramazan Tekin'in hikayesi...
Tekin, Eylül 2016'da 672 sayılı KHK ile henüz 2 yıllık mesleğinden ihraç edildiğini öğrendiğinde zorunlu askerlik hizmetini yerine getiriyordu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:04
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