İhraç polis memuru Ödemiş'te yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ihraç edilmiş bir polis memuru Ödemiş'te yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:48 Kaynak: İHA
tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ihraç edilmiş bir polis memuru Ödemiş
'te yakalandı.
Edinilen bilgilere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmaları çerçevesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon ile Ödemiş'in Süleyman Demirel
Mahallesi'nde ikamet eden M.A.N. (35) isimli ihraç polis memuru yakalandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince yakalanan M.A.N., İzmir'e gönderildi. - İZMİR
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