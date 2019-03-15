İhraç Polislere Fetö Operasyonu
1 saat önce
Adana merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 54 polis adliyeye sevk edildi.
Adana
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 54 polis adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
FETÖ/PDY'nin daha önceden polislikten ihraç edilmiş kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen polis memurlarından, örgüt yapılanması içerisinde bağlı bulundukları zümre başkanı, öğretmen ve vekil olarak adlandırılan itirafçı mahrem imamlarının beyanları ile elde edilen dijital verilerden hareketle 58 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti eş zamanlı olarak 12 Mart günü operasyon düzenledi.
Eş zamanlı olarak Adana, Ankara
, Balıkesir
, Kahramanmaraş
, Osmaniye
, Hatay
, Gaziantep
, İstanbul
ve Aksaray'da yapılan operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetin mahrem imam yapılanması içinde olduğu ve en alt grubu oluşturduğu öne sürüldü. Zanlıların örgüt adına toplantılara katıldığı ve himmet verdiği de iddia edildi.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar 3 gün süren sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ADANA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:25 Kaynak: İHA
Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı
Oğluna Trafiğe Açık Alanda Araba Kullandıran Babanın Sorumsuzluğu Pes Dedirtti!
Otostop Çeken Kadını Araca Aldı, Sonrası Korkunç!
Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı