Son Dakika Haberleri: İhraç ürünlerin üretici fiyatları yıllık yüzde 16.32 arttı
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İhraç ürünlerin üretici fiyatları yıllık yüzde 16.32 arttı

1 saat önce

Yurtdışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.32 artarken, Haziran'a göre yüzde 2.33 düştü.

İhraç ürünlerin üretici fiyatları yıllık yüzde 16.32 arttı, System.String[]
Yurtdışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.32 artarken, Haziran'a göre yüzde 2.33 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, Temmuz'da geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 6.88 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36.98 yükseldi.
TÜİK verilerine göre sanayinin iki sektörünün geçen aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.27 ve imalat sanayi sektöründe de yüzde 2.36 düşüş görüldü.
Temmuz'da geçen aya göre en fazla düşüş;
yüzde 4.41 ile bilgisayarlar ile elektronik optik ürünler,
yüzde 4.14 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler,
yüzde 4.10 ile içecekler sektöründe görüldü. Bunun yanında, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3.03, diğer mamul eşyalar yüzde 0.25 ile geçen aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre de Temmuz ayında en fazla aylık düşüş yüzde 2.92 ile sermaye mallarında oldu. (Tablo ve Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:07 Kaynak: DHA
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