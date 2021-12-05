Üye Girişi
İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar - Son Dakika

İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar

05.12.2021 12:48
İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar

Kayseri'de iki genç girişimci, atölyelerinde ürettikleri geleneksel ve modern ahşap oyuncakları hem yurt dışına ihraç ediyor hem de Osmanlı dönemi oyuncakların yapımını özel kreş ve ana okullarında çocuklara öğretiyor.

Kayseri'de iki genç girişimci, atölyelerinde ürettikleri geleneksel ve modern ahşap oyuncakları hem yurt dışına ihraç ediyor hem de Osmanlı dönemi oyuncakların yapımını özel kreş ve ana okullarında çocuklara öğretiyor.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Serdar Çıraklı ile elektrik elektronik mühendisi Ahmet Köseoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 100 bin liralık makine ve teçhizat desteğiyle yaklaşık 2 yıl önce Affan Dede Oyuncak Atölyesi'ni kurdu.

Oyuncaklara gönül veren iki mühendis, Osmanlı döneminde "Eyüp Oyuncakçılığı" diye bilinen ahşaptan yapılmış geleneksel oyuncakları yeniden tasarlayıp CNC tezgahlarda üretiyor.

Genç mühendisler, ok, ses ağacı, hacı yatmaz gibi ürünleri Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da içinde bulunduğu 15'e yakın ülkeye ihraç ediyor.

Girişimci Serdar Çıraklı, AA muhabirine, üniversite okurken Ankara'da ilk kez ahşap oyuncakları gördüğünü ve bunların örneklerinin Kayseri'de bulunmadığını fark ettiğini söyledi.

Ortağı Köseoğlu ile yıllarca çocuklar için tiyatrolar düzenlediklerini ve çocukları çok sevdiklerini anlatan Çıraklı, Ankara'dan ilk oyuncak örneklerini alarak bir okulda atölye çalışması yaptıklarını ve bu eğitimin çocuklara etkisini çocuk gelişimcilerle değerlendirerek ahşap oyuncak atölyesi kurmaya karar verdiklerini aktardı.

KOSGEB desteğiyle, tasarladıkları makineleri aldıklarını belirten Çıraklı, "Biz oyuncağa ve oyuncağın çocukların gelişimindeki etkisine gönül verdik. Japonya'da 3 yaşından itibaren çocukların eline tahta, çivi ve çekiç veriyorlar. Çocuklar üretime yönelik eğitimden geçiyor. Üniversiteye kadar kontrol kalemini, tornavidayı elimize almamıştık. Buradaki açığı doldurmaya çalışıyoruz, bunu da çocukların en sevdiği şey olan oyuncakla yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu

Oyuncaklar sadece vakit geçirsin diye yapılmamış

Çıraklı, Türkiye'deki oyuncakçılığın geçmişini incelediklerini, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden bazı bilgilere ulaştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Affan Dede, Osmanlı döneminin son oyuncak ustası. 1600'lü yıllarda Eyüp civarında 300 oyuncak dükkanı olduğundan söz ediliyor. Osmanlı padişahları toplu sünnet törenleri gerçekleştiriyor, törenden sonra da çocuklara oyuncak dağıtıyorlar. Bir ahşap oyuncak sektörü var. Biz de buradan gelen oyuncak örneklerini çocuklarımıza öğretiyoruz. Oyuncağın tarihimizdeki yerini çocuklara hikayeleriyle aktarmaya çalışıyoruz. Mesela 'kaynana zırıltısı' diye bir oyuncak var. Anneler bu oyuncağı sokaktaki çocuğuna veriyor. Ses uzaklaştıkça çocukların evden uzaklaştığını anlıyorlar. Amaca yönelik oyuncaklar var, sadece vakit geçirsin diye değil eğitsel yanı olan oyuncaklar varmış zamanında."

Şehzade oyuncakları

"Şehzade oyuncakları" olarak bilinen oyuncaklar da üretildiğini anlatan Çıraklı, bunların mekanik olduğunu ifade etti.

Ahşap oyuncakları atölyede kesip zımparasını yaptıktan sonra çocuklara verdiklerini belirten Çıraklı, onların da ince zımparasını yapıp boyadıklarını ve parçalı ise yaş gruplarına göre montajladıklarını kaydetti.

Çocukların hazırdan öte kendi el emekleriyle bir şeyler yapmalarını sağladıklarını vurgulayan Çıraklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen ay 2 bine yakın öğrenciye ulaştık. Oyuncakçıdan alınan oyuncak daha güzel bile olsa çocuklar, kendi yaptıklarını daha çok seviyor. Bunun sebebi hem yaptıkları oyuncakların bir hikayesi olması hem de çocukların kendilerinin yapması. Üretimimizi tamamıyla kendimiz yapıyoruz, makineleri de kendimiz tasarlayıp yaptık. Türkiye'de bir ahşap oyuncak sektörü oluşmamış olsa da yurt dışından büyük talep var."

Çocuk gelişimi uzmanı Fatma Nur Yılmaz da çocukların bu eğitimlerde "ben yaptım" duygusunu yaşadığına işaret ederek, "Gerçekten bir şeyler başardıklarını görüyorlar. Biz de gelişimlerini gördükçe mutlu oluyoruz." dedi.

İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar
İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar
İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar
İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar
İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar

Kayseri, Osmanlı, Ankara, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17:47 Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Boş teneke" sözlerine yanıt
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı 14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı 12:51 Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı 10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Kurmaylarına Erdoğan'dan, 09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:46 Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Boş teneke" sözlerine yanıt
17:40 Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti!
17:38 Son Dakika: Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
17:18 El Salvador, ucuz fiyattan 150 Bitcoin aldı
17:14 Tesisat ustası, duvardaki delikte 600 bin dolar buldu
16:41 Serdar Ortaç "Borçları silindi" iddialarına tepki gösterdi
16:27 Son Dakika! Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı
16:14 Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu
16:12 Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:49
Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti!         
17:40
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 18:00:48. #1.12#
SON DAKİKA: İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement