İhracat 10 ayda en çok eczacılık ürünlerinde arttı - Son Dakika

İhracat 10 ayda en çok eczacılık ürünlerinde arttı

01.12.2020 11:01
İhracat 10 ayda en çok eczacılık ürünlerinde arttı, System.String[]

Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde yıllık bazda en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle yüzde 34,9 ile eczacılık ürünlerinde arttı.

Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde yıllık bazda en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle yüzde 34,9 ile eczacılık ürünlerinde arttı. Bu dönemde ithalatı en çok yükselen fasıl ise yüzde 115,9 ile kıymetli taşlar ve metaller olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ülkenin ihracatı 10 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 9,1 azalarak 135,6 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 2,2 artarak 175,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en çok ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" oldu. Bu fasıldan gerçekleştirilen dış satım ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 azalarak 17,2 milyar dolar oldu.

Bu faslı 13,4 milyar dolarla "kazanlar, makineler", 7,4 milyar dolarla "elektrikli makina ve cihazlar", 7 miyar dolarla "demir ve çelik", 6,7 milyar dolarla "örme giyim eşyası ve aksesuarları" izledi.

Ocak-ekim döneminde yıllık bazda ihracatı en fazla artan fasıl ise Kovid-19 salgınının da etkisiyle yüzde 34,9'luk yükseliş gösteren "eczacılık ürünleri" oldu. 10 ayda 1,5 milyar dolarlık eczacılık ürünü ihraç edildi.

Aynı dönemde dış satımı oransal bazda en çok yükselen diğer fasıllar yüzde 16 ile "dokunabilir maddelerden hazır eşya", yüzde 13,1 ile "sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler", yüzde 11,2 ile "hububat, un, nişasta, pastacılık ürünleri" ve yüzde 7,9 ile "yenilen ve sert kabuklu meyveler" şeklinde sıralandı.

İthalatta en yüksek pay mineral yakıtların

Türkiye'nin yılın 10 ayında gerçekleştirdiği ithalatta en yüksek payı "mineral yakıtlar ve yağlar" aldı. Bu fasıldan gerçekleştirilen ithalat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,6 azalarak 23,6 milyar dolar oldu.

Değer bazında ithalatta bu faslı 21,7 milyar dolarla "kıymetli taşlar ve metaller", 19,7 milyar dolarla "kazanlar, makineler", 13,6 milyar dolarla "elektrikli makine ve cihazlar", 12,1 milyar dolarla "demir ve çelik" takip etti.

Yılın 10 ayında, 2019'un aynı dönemine göre ithalatı oransal bazda en çok artan fasıl yüzde 115,9'luk yükselişle "kıymetli taşlar ve metaller" olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde motorlu kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarının ithalatı yüzde 43,1, hava, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalarının ithalatı yüzde 13,1, kazanlar, makinelerin ithalatı yüzde 9,8, elektrikli makine ve cihazların ithalatı yüzde 9,1 yükseldi.

Ekimde hava ve uzay taşıtları ithalatı 3 kattan fazla arttı

Ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artışla 17,3 milyar dolara ve ithalatın da yüzde 8,4 yükselişle 19,7 milyar dolar seviyesine çıktığı görüldü.

Bu dönemde en çok ihracat 2,6 milyar dolarla motorlu kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarı faslından gerçekleştirilirken, ihracatın oransal bazda en çok yükseldiği fasıl yüzde 80,2 ile kıymetli taşlar ve metaller oldu.

Ekimde kazanlar, makineler faslı 2,4 milyar dolarla ithalatta ilk sırada yer alırken, Ekim 2019'a göre ithalatı en çok artan fasıl yüzde 329,6 ile hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları oldu.

İhracat, Türkiye, Ocak, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İhracat 10 ayda en çok eczacılık ürünlerinde arttı - Son Dakika Ekonomi


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