İhracat, 2020 yılına rekorla başladı

TÜRKİYE'nin ihracatı 2020 yılı ocak ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle, "2020 yılına Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başlıyoruz. İnanıyorum ki, 2020 yılının tamamı da tıpkı bu ay gibi aylık ihracat rekorlarını tek tek aşarak ilerleyeceğimiz bir yıl olacak" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılı ocak ayı geçici dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıyı Hatay'da gerçekleştirdi. Antakya Müze Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, değerlendirmelerde bulundu. TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, TİM Yönetim Kurulu üyeleri ve ihracatçı birliklerinin başkanlarının katılımıyla verileri açıklayan Başkan İsmail Gülle, ocak ayında ihracatın, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar olarak rekor tazelediğini, son 12 aylık ihracatın ise 181,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İhracat rekorunun 180,7 milyar dolar ile bir üst çıtaya taşındığı 2019 yılının ardından 2020 yılının içeride ve dışarıda önemli gelişmeler ile başladığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle şunları söyledi:

"ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarında birinci faz anlaşmanın imzalanması ile küresel piyasalarda pozitif bir ortam oluşurken, Brexit'te de sürecin iyice belirginleşmesi Avrupa pazarı başta olmak üzere yatırım ve taleplerde bir hareketlilik yaşattı. Türkiye ekonomisinin 2019'un 3. çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesinin ve ekonominin çarklarının hızlanması ise ithalat rakamlarına yansımış görünüyor. İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ihracattaki rekor artışların da etkisiyle, ihracatın ithalatı karşılama oranı da ocak ayında yüzde 76,8 ile yüksek bir oranda gerçekleşti. İhracatçılarımızın var güçleriyle, ticaret diplomasimizin saha neferleri olarak yüksek bir performansla yürüttükleri çalışmalar küresel ticaretin büyüme ortalamasının hayli üzerinde bir ihracat artış tablosu ile taçlanıyor, göğsümüzü kabartıyor. Ülkemizin ihracat performansı rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları, hükümetimizin destekleri ile 2020 yılında da küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek."

'REKORLARI TEK TEK AŞACAĞIZ'

2019'da proaktif stratejileri ile küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçıların, 2020 yılında normalleşme sürecine giren küresel koşullarda başarılı bir ivme sergileyeceklerini söyleyen Gülle, "2020 yılına Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başlıyoruz. İnanıyorum ki, 2020 yılının tamamı da tıpkı bu ay gibi aylık ihracat rekorlarını tek tek aşarak ilerleyeceğimiz bir yıl olacak" dedi.

'HIZ KESMEDEN BÜYÜYORUZ'

İhracat ailesinin hız kesmeksizin büyümeye devam ettiğini söyleyen Gülle, "2019 yılında ihracat ailemiz 90 bin 617 firmaya ulaştı. Baktığımızda, ithalat yapan firma sayısı ile neredeyse 10 bin firmalık bir fark yakalamış durumdayız. İşte bu tablo; ihracat farkındalığının ve ihracatın tabana yayılma sürecinin de başarı ile uygulandığının gurur verici tablosudur. TİM de bu büyük ailenin sorumluluk ve bilinci ile çalışıyor, Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye için İhracat Ana Planında işaret edilen yolda kabiliyetlerimizi ve pazar becerilerimizi geliştirebilmek adına yeni nesil çalışmaları hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

'OLUMLU KOŞULLAR OLUŞUYOR'

Faizlerdeki gerilemenin ihracatın finansmana erişiminde olumlu koşulların oluştuğu bir sürece işaret ettiğini belirten Gülle şunları kaydetti:

"2016 yılından bu yana ilk defa 2 yıllık tahvil faizlerimizin 9,96 ile tek haneye gerilediğini görüyoruz. Bu süreç piyasa faizlerine de yansıyarak yatırım ortamının daha da iyileşmesini sağlayacaktır. Bizler de bu süreçte ihracata, yeni pazarlara ve ürün geliştirmeye odaklanarak, yeni stratejiler ile ihracatçılarımızı potansiyel anlamda en doğru pazarlara yönlendireceğiz. Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz yıllık ihracat raporunun 2020 yılı için hazırladığımız versiyonu bitmiş durumda. Önümüzdeki günlerde raporumuzu ihracat ailemiz ve tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2020'den 2030'a doğru projeksiyonlarımızı, potansiyel pazarlarımızı, temel ihracat stratejilerimizi ihracatçılarımızın bilgisine sunacağız. Avantajlı olduğumuz ürün ve ürün gruplarıyla ilgili en hızlı, en doğru ve en derin bilgiyi aktararak, KOBİ'lerimizi ve ihracatçılarımızı kısa vadede çok daha başarılı noktalara ulaştırmaya gayret ediyoruz."

OCAK'TA 1499 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDI

Ocak ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları söyledi:

"Ocak ayında ihracat ailemize 1499 firmamız daha katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, ocak ayında 80,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, ocakta toplam 38 bin 165 firmamız ihracat gerçekleştirdi."

OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Ocak ayının lideri, 2,4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri etti. 9 sektörümüzün ihracatında yüzde 10'un üzerinde artış gerçekleşti. Ocak ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 29 artışla 256 milyon dolar ihracat gerçekleştiren yaş, meyve ve sebze, yüzde 22 artışla 185 milyon dolara ulaşan fındık ve mamulleri ile yüzde 21 artışla 222 milyon dolara ulaşan halı sektörü oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 199 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla kimyevi maddeler birinci, 187 ülke ile çelik ve hububat sektörleri ikinci, 182 ülke ile demir metaller ve demir dışı üçüncü oldu.

AB'NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ

Ocak ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 132'ine ihracat artarken 100 ülkede artış yüzde 10'un, 38 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı ocakta yüzde 50 oldu.

EN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ YÜZDE 110 İLE KARABÜK'TE YAŞANDI

İllerin ihracatına bakıldığında; ocak ayında 53 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 110 artışla 30 milyon dolar ihracata imza atan Karabük, yüzde 33 artışla 11 milyon dolara ulaşan Kırklareli ve yüzde 33 artışla 17 milyon dolar ihracat yapan Giresun'da oldu. Karabük'te çelik, makine ve hazır giyim, Kırklareli'de hububat ve Giresun'da fındık sektörleri ocak ayında ihracat başarısını pekiştirdi.

174 ÜLKEYE 4,4 MİLYAR TL İLE İHRACAT YAPILDI

Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,4 milyar TL oldu. 6404 firma ocak ayında beyannamelerinde Türk Lirası'nı tercih etti. Miktar bazında ihracatta ise ocakta yüzde 13,9 artışla 12,9 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ocak ayında euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 197,8 milyon dolar oldu.