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İhracat, 5 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacak - Son Dakika

İhracat, 5 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacak

02.09.2021 09:22
İhracat, 5 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacak, System.String[]

TÜGİAD'a konuk olan TİM Başkanı İsmail Gülle, yıllık 200 milyar dolar hedefinin aşıldığını ihracatta 2026'da 300 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

TÜGİAD'a konuk olan TİM Başkanı İsmail Gülle, yıllık 200 milyar dolar hedefinin aşıldığını ihracatta 2026'da 300 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel de 50 milyar dolar ticaret hacmini yöneten üye portföyü ve 13 dış temsilcilik ile bu yolda kritik rol üstleneceklerini dile getirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin (TÜGİAD) düzenlediği 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' konulu webinarda birbirinden önemli isimler bir araya geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuk olduğu, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in ev sahipliğindeki webinarın moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ gerçekleştirdi. Ekonomist Emre Alkin, Gazeteci Metehan Demir, TÜGİAD Üyesi ve Genç TİM Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Değirmencioğlu da etkinliğin konukları oldu.

"İhracat kilogram fiyatımız 1,3 doların üstüne çıktı"

TÜGİAD'ın üye profilinin ihracat odaklı olmasının iş dünyası için çok önemli olduğunu kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle, "TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'i böylesine verimli bir buluşmayı organize ettiği için kutluyorum. Dış ticaret fazlası veren Türkiye mottomuza ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Türkiye için tek kurtuluşun ihracat olduğunu, döviz krizi döneminde anladık. İthalat ve ihracatın dengelenmesinin ardından ürettiğinin fazlasını veren Türkiye hedefine ulaşmayı temenni ediyoruz. Eğer bu hedefe ulaşırsak bugün sorun olarak gördüğümüz pek çok şeyin ortadan kalkacağını ve Türkiye'nin bir modele dönüştüğünü göreceğiz. Salgında 'Dünya durdu, biz de duralım' demedik. 2023 hedeflerine doğru hızla ilerlediğimizi görüyoruz. İhracat, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir döneminde bu kadar heyecanla yapılmadı. Biz bu heyecanı sahadan alıyoruz. Hammadde fiyatlarının artması, ihracat birim fiyatlarımızda yüzde 30'luk artışa sebep oldu. Şu anda kilogram birim fiyatımız 1,3 doların üzerine çıktı. Değer açısından bu, çok önemli. İhracatta bu yıl 200 milyar dolar hedefi aşıldı. Eğer bu artış hız kesmezse önümüzdeki 5 yıllık süreçte 300 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"13 temsilcilik ile Türkiye'yi gururla temsil ediyoruz"

35 yıllık geçmişi ve 50 milyar dolar ticaret hacmi ile TÜGİAD'ın, Türkiye'nin ihracata dayalı ekonomik büyümesinde stratejik konumda olduğunu belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Salgın ve doğal afetlerin hayatımızı alt üst ettiği bir dönemde özellikle ihracat cephesinden gelen rekor haberleri, iş dünyamızın geleceğe dair umutlarını diri tuttu. Büyüme rakamlarının da desteklediği olumlu tablonun ana mimarları arasında elbette ihracatçımız var. Ekonomik takvimin yoğunlaştığı bir dönemde Türkiye İhracat Meclisi Başkanı İsmail Gülle'yi konuk ettiğimiz etkinliğimiz ile ihracat cephesinde yaşanan gelişmeleri enine boyuna masaya yatırma fırsatı bulduk. Hem gençliğin verdiği dinamizmle, hem de vizyoner başkanlar ile görüş açımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. Gülle'nin de üzerine basa basa belirttiği gibi ihracatta hedef büyütmeye devam edeceğiz. Ancak fiyat ve finansal istikrarın yapısal reformlara eşlik etmesi gerektiğini bir kez daha altını çizmek istiyorum. Lojistik ve navlun noktasında yaşanan sorunların da ekonomi yönetimince daha etkin adımlarla azaltılmasını talep ediyoruz. TÜGİAD olarak 13 dış temsilciliğimizin de katkılarıyla ülkemizi küresel ticaret arenasında gururla temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

İhracat, 5 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacak
İhracat, 5 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacak
İhracat, 5 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacak

Dünya Gazetesi, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracat, 5 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacak - Son Dakika Ekonomi


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